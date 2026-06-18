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NDS: Most pri Ludvíkovom dvore v Košiciach prejde modernizáciou
Počas prác bude doprava vedená postupne tak, aby bol zachovaný prejazd úsekom.
Autor TASR
Košice 18. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v nedeľu (21. 6.) v Košiciach s prácami na moste pri Ludvíkovom dvore. Vyžiada si to čiastočnú uzáveru rýchlych jazdných pruhov. Cieľom komplexnej modernizácie mosta medzi križovatkami Košice - Poľov a Košice - Šaca je zvýšiť bezpečnosť, komfort a plynulosť dopravy na tomto dôležitom úseku.
Ako ďalej informovala NDS, práce budú prebiehať v troch etapách a potrvajú do jesene, v závislosti od počasia. Najskôr sa vybuduje prejazd stredným deliacim pásom, následne sa zmodernizuje ľavý most a potom pravý most.
„Most je v prevádzke od roku 1962 a komplexná modernizácia je dôležitým krokom k tomu, aby mohol bezpečne a spoľahlivo slúžiť aj v ďalších rokoch. Vodičov prosíme o trpezlivosť. Práce sa budeme snažiť realizovať tak, aby čo najmenej ovplyvnili živú premávku,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Počas prác bude doprava vedená postupne tak, aby bol zachovaný prejazd úsekom. Najskôr bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov v oboch smeroch, následne sa bude organizácia dopravy upravovať podľa toho, v ktorom jazdnom páse budú práce aktuálne prebiehať.
Ako ďalej informovala NDS, práce budú prebiehať v troch etapách a potrvajú do jesene, v závislosti od počasia. Najskôr sa vybuduje prejazd stredným deliacim pásom, následne sa zmodernizuje ľavý most a potom pravý most.
„Most je v prevádzke od roku 1962 a komplexná modernizácia je dôležitým krokom k tomu, aby mohol bezpečne a spoľahlivo slúžiť aj v ďalších rokoch. Vodičov prosíme o trpezlivosť. Práce sa budeme snažiť realizovať tak, aby čo najmenej ovplyvnili živú premávku,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Počas prác bude doprava vedená postupne tak, aby bol zachovaný prejazd úsekom. Najskôr bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov v oboch smeroch, následne sa bude organizácia dopravy upravovať podľa toho, v ktorom jazdnom páse budú práce aktuálne prebiehať.