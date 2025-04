NDS: Motoristi by si mali skontrolovať platnosť diaľničnej známky

Bratislava 16. apríla (TASR) - Motoristi by si pred veľkonočným cestovaním mali skontrolovať platnosť diaľničnej známky. Upozornila na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že motoristom, ktorí využívajú diaľnice iba sporadicky, odporúčajú si zakúpiť desaťdňovú diaľničnú známku, ktorej cena oproti vlaňajšku klesla z 12 eur na 10,80 eura.



„Diaľničiari evidujú každoročne počas veľkonočných sviatkov zvýšený nápor motoristov na diaľniciach, ale aj viac prípadov jazdy bez platnej diaľničnej známky. Pokiaľ si motoristi nie sú istí, či majú alebo nemajú platnú diaľničnú známku, vedia si to jednoducho skontrolovať online,“ upozornila mediálna komunikácia NDS.



Overiť platnosť diaľničnej známky si môžu motoristi na internetovej stránke eznamka.sk, kde si ju možno aj zakúpiť online. Diaľničnú známku si môžu kúpiť aj na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch. V ponuke sú jednodňové, desaťdňové, 30-dňové a 365-dňové elektronické diaľničné známky.



NDS odporučila na kúpu diaľničnej známky využívať oficiálne predajné kanály. „Ceny diaľničných známok na rôznych sprostredkovateľských predajných stránkach totiž môžu byť značne vyššie,“ uviedla mediálna komunikácia NDS.