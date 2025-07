NDS musí znovu vyhodnotiť tender na úsek D3

Bratislava 3. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí opätovne vyhodnotiť výsledky tendra na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vyhovel časti námietok podaných neúspešným uchádzačom. Diaľničiari by mali opätovne písomne oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia.



Z pohľadu uchádzača podávajúceho námietky je to už v poradí tretie úspešné námietkové konanie. Úspešná námietka sa tentoraz týkala nedostatočných informácií vo výsledku vyhodnotenia ponúk v súvislosti s technickou a odbornou spôsobilosťou pozícií stavbyvedúceho pre tunely a zodpovedného odborníka pre banské vetranie.



ÚVO nariadil NDS zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk aj so súvisiacimi dokumentmi a opätovne písomne oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk so všetkými náležitosťami v súlade princípom transparentnosti, a to do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.



Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil predložilo najvýhodnejšiu ponuku združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Ním navrhovaná cena je vo výške 230.389.465,08 eura bez dane z pridanej hodnoty. Konkurenčná ponuka Združenia D3 Horelica s vedúcim členom Eurovia SK (zvyšní členovia SMS, Doprastav, Strabag, Marti) znela na 243.937.726 eur.



Štvorkilometrový úsek s tunelom Horelica je už dnes súčasťou D3, avšak len v polovičnom profile. Súčasťou verejného obstarávania bolo dobudovanie pravého profilu na úseku medzi Oščadnicou a Čadcou. Pribudne diaľničný úsek s dĺžkou 5,3 kilometra vrátane druhej rúry tunela Horelica. Víťaz verejného obstarávania bude mať na starosti ako projektovú, tak realizačnú časť stavby.