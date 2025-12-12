< sekcia Ekonomika
NDS: Na krivánsku rýchlostnú cestu prešla väčšina nákladnej dopravy
Nová krivánska rýchlostná cesta je súbežná s cestou I/16 a po tejto komunikácii jazdí v súčasnosti skoro o 1700 ťažkých nákladných vozidiel denne menej než pred otvorením R2 Kriváň - Mýtna.
Autor TASR
Bratislava/Kriváň 12. decembra (TASR) - Na nový úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou, ktorý diaľničiari sprejazdnili v novembri, prešla za necelý mesiac drvivá väčšina ťažkej nákladnej dopravy. Ide o úsek, ktorý plynulo nadväzuje na existujúce ťahy z oboch smerov, preto si naň nákladní motoristi rýchlo zvykli. Informovali o tom v piatok z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že pre šoférov nákladných vozidiel sa tým výrazne zvýšil dopravný komfort.
„Dáta z mýtneho systému ukazujú veľmi priaznivý vývoj, počet nákladných vozidiel, ktoré prešli na novú rýchlostnú cestu, je až na úrovni 94 percent. Rovnaké údaje sme zaznamenali aj po otvorení predošlého úseku medzi Mýtnou a Lovinobaňou,“ konštatoval riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
Podľa neho jazda po rýchlostnej ceste je v porovnaní s cestou nižšej kategórie pre ťažké nákladné vozidlá výrazne komfortnejšia. „Nejde pritom iba o pohodlie. Plynulá jazda šetrí šoférom nákladných vozidiel čas, pohonné látky a zároveň je aj výrazne bezpečnejšia,“ zdôraznil Braška.
Rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna odovzdali diaľničiari do prevádzky 20. novembra. Súčasťou stavby je aj unikátna najdlhšia diaľničná estakáda, ktorá je jedinečnou nielen v slovenskom, ale i v celoeurópskom meradle.
