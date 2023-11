NDS: Na R2 medzi Kriváňom a Mýtnou budú celok vysúvať v druhom smere

Kriváň 16. novembra (TASR) - Výstavba najdlhšej slovenskej estakády v údolí Krivánskeho potoka pokračuje. V súčasnosti pripravujú výstavbu celku, ktorý budú vysúvať v druhom smere, ako bolo doteraz. Bude to v smere do Lučenca. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Ako ďalej uviedla, špecifikom bude to, že vysúvanie segmentov bude v dvojpercentnom klesaní. "Pokrok je aj na zvyšných mostoch R2 Kriváň - Mýtna. Dokončujú piliere, ukladajú výstuže a robia betonáž," objasnila.



V prvej etape vysunuli trinásť segmentov v smere na Zvolen v dvojpercentnom stúpaní. Ďalšie práce však budú v opačnom smere. "Mostní experti tak musia prispôsobiť techniku stavby. Kým nosná konštrukcia nebude mať na podpere dostatočný tlak, bude treba pri vysúvaní konštrukciu brzdiť pomocou sústavy dutých valcov a tyčí," spresnila hovorkyňa. Na častiach, ktoré sú už vysunuté, začali s prácami na príslušenstve. Podľa jej slov to budú postupne montáž ríms, izolácií a asfaltových i betónových vrstiev. Súčasťou budú zábradlia či zvodidlá a steny proti hluku.



Rýchlostná cesta R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka, úsek R2 Kriváň - Mýtna nadväzuje na prevádzkovaný úsek R2 Pstruša - Kriváň. Koniec úseku bude napojený na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý bol sprevádzkovaný koncom minulého roka. Po dokončení oboch úsekov získajú motoristi s výnimkou úseku Zvolen, západ - Zvolen, východ súvislé diaľničné spojenie z Bratislavy po Lučenec.