NDS: Na R2 sa začalo s výstavbou najdlhšej estakády

Mýtna 21. júna (TASR) - Na stavbe rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna sa začalo s výstavbou vyše štyroch kilometrov (km) dlhej estakády, ktorá bude po dokončení najdlhšou estakádou na Slovensku. Ako na svojej oficiálnej webstránke informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), dokončená by mala byť na jar 2024.



Prvý výsuv mosta uskutočnili špecialisti na mostné konštrukcie uprostred júna. "Celý akt vysúvania mosta prebieha v dvoch etapách, pri výsuve prvých dvoch segmentov sme postupovali atypicky. Došlo k ich vyťahovaniu z výrobne mosta pomocou ťažných tyčí, ktoré sa ukotvili na krokovom zariadení a na druhej strane v kotevných priečnikoch pod výsuvným nosom," priblížila NDS s tým, že pri ďalších segmentoch sa bude postupovať tradičným spôsobom.



Celú estakádu bude tvoriť 13 segmentov, realizácia jedného z nich trvá približne mesiac. Výstavba všetkých segmentov mosta by tak mala trvať niečo vyše jedného roka. Most je situovaný vo výške 15 až 45 metrov a vedie ponad trasu cesty I/16.



Rýchlostná cesta R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka. Úsek R2 Kriváň - Mýtna nadväzuje na prevádzkovaný úsek R2 Pstruša - Kriváň. Koniec úseku bude napojený na rozostavaný úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého dokončenie je naplánované na tento rok. Po dokončení oboch úsekov získajú motoristi s výnimkou úseku Zvolen, západ - Zvolen, východ súvislé diaľničné spojenie z Bratislavy po Lučenec.