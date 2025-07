Na Slovensku pribudne takmer sto nových mostov

Bratislava 7. júla (TASR) - V najbližších obdobiach pribudne na Slovensku takmer stovka nových mostov, najviac v okolí Ružomberka. Najdlhšia estakáda sa stavia na úseku R2 Kriváň - Mýtna, bude mať takmer 4,5 kilometra a povedie údolím Krivánskeho potoka. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



„Najviac nových mostov pribudne na úseku D1 Hubová - Ivachnová. V rámci výstavby získa región hneď 19 nových mostných objektov,“ uviedli z NDS. Medzi ojedinelé konštrukcie pri výstavbe mostov na tomto úseku patrí podľa diaľničiarov aj založenie pilierov estakády, ktoré je chránené proti aktívnym zosuvom stabilizačnými šachtami. Rovnakú funkciu má aj ochranná pilótová stena mostnej opory.



Na druhej pomyselnej priečke v počte nových mostných objektov je stavba križovatky D1/D4 a rozšírenie D1 pri Bratislave. „Súčasťou výstavby je celkovo 18 nových mostov. Na ilustráciu vznikne úplne nový most medzi Ivankou pri Dunaji a Chorvátskym Grobom. Ten nahradí pôvodný mostný objekt ponad diaľnicu D1, ktorý už bol na konci svojej životnosti,“ priblížili diaľničiari.



Do tretice, 13 nových mostných objektov pribudne podľa NDS v rámci výstavby R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek. Z toho štyri mosty vedúce ponad R2 sa už v posledných mesiacoch podľa nej odovzdali do užívania motoristom. Mostné objekty spájajú metropolu východu s blízkymi obcami, ako napríklad Nižná Hutka, Kokšov-Bakša či mestská časť Krásna.



Mosty tvoria až dve tretiny celej deväťkilometrovej krivánskej R2. „Budúca najdlhšia estakáda bude po dostavbe slovenským unikátom s rekordnou dĺžkou 4,5 kilometra. Okrem nej sa tu stavia aj ďalší, približne 1,5-kilometrový most. Unikátnosť krivánskej estakády si vyžiadala aj jedinečnú technológiu. Použili sa tri rôzne technologické postupy: výsuvná skruž, letmá betonáž a vysúvanie mosta. Estakáda je v najvyššom bode až 41 metrov vysoká,“ dodali z NDS.