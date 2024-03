NDS obstaráva štúdiu skalného svahu nad cestou pri Hronskej Breznici

Zvolen 1. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obstaráva inžiniersko-geologickú štúdiu skalného svahu nad rýchlostnou cestou R1 pri Hronskej Breznici vo Zvolenskom okrese. Identifikovať a lokalizovať má potenciálne nestabilné a rizikové skalné bloky. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 25.175 eur bez DPH.



Predmetom štúdie je takisto posúdenie príčiny zrútenia skalného bloku v marci minulého roka. Podľa oznámenia mal rozmery približne 1,7 krát 0,9 krát jeden meter. "Skalný blok prekonal oplotenie rýchlostnej cesty, cestnú priekopu a zastavilo ho zvodidlo. To prispelo k tomu, že nenastala priama kolízia s dopravnými prostriedkami," objasňuje.



Štúdia má aj ukázať, aká je prognóza vývoja svahových pohybov. Súčasťou má byť aj ideový návrh prípadných sanačných opatrení. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 11. marca. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.