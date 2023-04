NDS od 5. do 11. apríla predala takmer 100.000 diaľničných e-známok

Bratislava 19. apríla (TASR) - V období od 5. do 11. apríla predala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) takmer 100.000 elektronických diaľničných známok za takmer dva milióny eur. V stredu o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Najviac známok sa predalo počas Zeleného štvrtka (6. 4.), približne 22.000 kusov spolu za 430.000 eur. "Predsviatočný štvrtok je zároveň už tradične najfrekventovanejším dňom v roku, čo sa týka dopravných intenzít," uviedla Žgravčáková. Priemerne diaľnicami a rýchlostnými cestami prejde počas Zeleného štvrtka zhruba o 45 % viac vozidiel než v bežnom dni.



Takmer dve tretiny predaných elektronických diaľničných známok tvorili 10-dňové. "Od stredy pred sviatkami do utorka nasledujúceho týždňa sme predali 61.600 kusov desaťdňových známok," spresnila hovorkyňa. Zhruba štvrtinu predaja tvorili 365-dňové známky (23.300 kusov) a 30-dňových sa predalo vyše 9000 kusov.



Najviac 10-dňových diaľničných známok spoločnosť predala počas Zeleného štvrtka (14.700) a Veľkého piatka (13.700). Pri predaji 365-dňových bol vývoj podľa slov hovorkyne mierne odlišný, najviac (5000) sa kupovali počas Zeleného štvrtka, deň predtým (4100) a v utorok (11. 4.) po sviatkoch (3900).



Predaj diaľničných známok počas tohtoročnej Veľkej noci bol na základe slov hovorkyne mierne zvýšený v porovnaní s vlaňajškom. Najviac narástol ich predaj počas Veľkonočného pondelka, a to o osem percent.



Viac známok sa medziročne predalo aj počas posviatočného utorka (o päť percent). V ostatných dňoch bol medziročný nárast medzi 0,4 % až 2,2 %, uzavrela hovorkyňa.