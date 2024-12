NDS: Od augusta sa predalo 740.000 ks jednodňových diaľničných známok

Bratislava 12. decembra (TASR) - Diaľničiari zaviedli tento rok do platnosti jednodňovú diaľničnú známku. Od jej zavedenia až doteraz Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predala bezmála 740.000 kusov. Jednodňová známka zavedená až v druhej polovici roka sa však stala treťou najpredávanejšou. Najobľúbenejšou známkou ostáva naďalej desaťdňová známka. Informovalo oddelenie mediálnej komunikácie NDS.



Počet predaných kusov desaťdňových známok vo frekventovaných mesiacoch prekonal aj štvrť milióna kusov. Celkovo od januára až doteraz NDS predala z tohto typu známky 2,4 milióna kusov. Druhou najpredávanejšou známkou bola 365-dňová, tento rok sa jej predalo vyše milióna kusov. Tretia priečka patrí novozavedenej jednodňovej diaľničnej známke s takmer 740.000 kusmi. Z 30-dňovej známky sa doposiaľ predalo takmer 510.000 kusov.



NDS upozornila, že motoristi si už môžu zakúpiť diaľničnú známku aj z edície roku 2025. Diaľničiari v úvode decembra ohlásili okrem predpredaja aj viacero zmien pri nákupe elektronickej diaľničnej známky. Týkajú sa najmä duplicitných nákupov. V praxi to znamená, že pokiaľ na vozidle figuruje platná 365-dňová známka, nedá sa naň zakúpiť ďalšia známka rovnakého typu na to isté alebo prekrývajúce sa obdobie. NDS totiž dostávala stovky reklamácií pre duplicitné zakúpenie známok.



Predpredaj budúcoročnej edície sa v súčasnosti pohybuje v stovkách kusov. V novej edícii elektronických diaľničných známok na rok 2025 zároveň môžu motoristi využiť predĺžené nastavenie začiatku platnosti. Od nového roka si môžu motoristi posunúť úvod platnosti až o 60 dní namiesto pôvodných 13.



NDS odporúča motoristom, aby na nákup diaľničnej známky využili výlučne oficiálne predajné kanály, či už je to web www.eznamka.sk, mobilná aplikácia eZnamka alebo informačno-predajné miesta na diaľničných hraničných priechodoch (Brodské, Čunovo, Jarovce, Skalité, Milhosť) alebo ďalších asi 400 kamenných obchodných miest. Sprostredkovateľské e-shopy totiž nemusia včas reflektovať na aktuálne zmeny. To môže viesť aj k tomu, že motoristi zaplatia neraz aj vyššiu cenu než cez oficiálne predajné kanály a napriek tomu nebudú mať platnú e-známku.