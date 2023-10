NDS odmieta obvinenia o nekorektne predĺženej mýtnej zmluve so SkyToll

Bratislava 19. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odmieta obvinenia zo strany Nadácie Zastavme korupciu a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) o nekorektne predĺženej mýtnej zmluve so spoločnosťou SkyToll. Tí v stredu (18. 10.) požiadali Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR o preverenie predĺženia zmluvy na mýtny systém. Domnievajú sa totiž, že NDS pri predĺžení mýtnej zmluvy nepostupovala efektívne a nevybrala najlacnejšiu možnosť.



NDS vníma podľa hovorkyne Evy Žgravčákovej podanie žiadosti na NKÚ ako koordinovanú aktivitu medzi Nadáciou Zastavme korupciu, UNAS a priamo súťažiacim vo verejnom obstarávaní. O tom, že ide o koordinované správanie týchto skupín s cieľom ovplyvniť verejnú súťaž, svedčí podľa NDS to, že podania nadácie, UNAS, súťažiaceho v mýtnom tendri sú úplne totožné. "Ide o mimoriadne lživé a dezinformačné podania a NDS komunikuje v tomto smere s kontrolnými orgánmi," uviedla pre TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Diaľničiari podľa UNAS a Nadácie Zastavme korupciu pri predĺžení mýtnej zmluvy nevybrali najlacnejšiu možnosť, namiesto toho so spoločnosťou SkyToll dohodli vyššie ceny, ako platil štát predtým. "Vychádzali pritom z utajených tabuliek a existuje podozrenie, že ceny nafúkli oproti pôvodnej zmluve. Štát preto platí za mýto o desiatky miliónov eur ročne viac, ako by musel," zdôraznili spoločne nadácia a autodopravcovia.