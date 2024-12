NDS odovzdá do užívania ďalšiu časť križovatky Košice-juh

Košice 14. decembra (TASR) - Výstavba mimoúrovňovej križovatky Košice - juh prechádza do ďalšej realizačnej etapy. V súvislosti s tým dôjde od tohto víkendu k dlhodobej zmene režimu dopravy. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



NDS tento rok odovzdá do užívania motoristom ďalší stavebný objekt v rámci projektu R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek. Po dvoch mostoch s prístupovými cestami nad budúcou rýchlostnou cestou diaľničiari sprístupnia motoristom práve dokončenú vetvu mimoúrovňovej križovatky Košice - juh. Od budúceho týždňa bude slúžiť motoristom prechádzajúcim v smere z Košíc na Milhosť. Sprístupnenie novej vetvy si v nedeľu (15. 12.) od 9.00 h do večerných hodín vyžiada obmedzenie dopravy na križovatke, keďže je nevyhnutné zaistiť dopravné značenie.



"Súbežne s otváraním novej vetvy je nevyhnutné uzatvoriť vetvu z cesty I/17 na R4 v smere na Milhosť. Doprava z tohto smeru bude presmerovaná cez priemyselný areál Kechnec," uvádza NDS s tým, že uzatvorenie jednej vetvy je potrebné pre stavebné práce na ďalších vetvách križovatky.



Investičný riaditeľ NDS Július Mihálik pripomenul, že druhý úsek R2 Šaca - Košické Oľšany patrí aktuálne medzi kľúčové investície do cestnej infraštruktúry na východnom Slovensku.