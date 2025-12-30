< sekcia Ekonomika
NDS odovzdala motoristom 4 diaľničné úseky v dĺžke skoro 43 kilometrov
Tento rok pribudol aj nový 9,1-kilometrový ťah R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Doplnil tak ďalšiu chýbajúcu časť spojnice medzi západom a východom Slovenska južnou trasou.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Do diaľničnej siete na Slovensku v tomto roku pribudli štyri dôležité dopravné tepny a niekoľko podstatných križovatkových vetiev pri Bratislave. Ako v utorok informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), dokopy motoristom odovzdala do prevádzky takmer 43 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a 2,5 kilometra diaľničných vetiev pri Bratislave.
„Najdlhším novootvoreným úsekom je rýchlostný obchvat Košíc so svojimi 14,3 kilometrami. Išlo o najvýznamnejší dopravný impulz v regióne od čias otvorenia úseku miestnej R4 a ťahu D1,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. Nový rýchlostný ťah spojil tieto dve tepny a vďaka tomu sa už dá mesto plnohodnotne obísť z juhovýchodu.
Zrejme najočakávanejším pribudnutým diaľničným ťahom bol 13,5-kilometrový úsek D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou vrátane tunela Višňové. „Žilinčania pocítili benefity tohto dlho očakávaného obchvatu mesta okamžite po sprejazdnení. Zároveň do prevádzky pribudol aj nový najdlhší slovenský diaľničný tunel Višňové s dĺžkou 7,5 kilometra, čím sa zvýšili nároky na zaistenie bezpečnosti,“ priblížili diaľničiari. Tunel podľa nich úspešne prešiel všetkými skúškami, zamestnanci stredísk dohliadajú na maximálnu bezpečnosť.
Tento rok pribudol aj nový 9,1-kilometrový ťah R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Doplnil tak ďalšiu chýbajúcu časť spojnice medzi západom a východom Slovenska južnou trasou. Súčasťou úseku je skoro 4,4-kilometrová mostná estakáda vedúca v „korunách stromov“. Podľa NDS patrí medzi jedinečné infraštruktúrne stavby aj v medziach celej strednej Európy.
Do diaľničnej siete pribudol tiež 5,6-kilometrový rýchlostný obchvat Tvrdošína na R3. „Významne pomáha nielen Tvrdošínu, ale aj tranzitnej nákladnej doprave prúdiacej z Poľska na juh alebo naopak,“ pripomenuli z mediálnej komunikácie NDS.
Aktuálne je ešte vo výstavbe niekoľko diaľničných úsekov, patrí medzi ne rozšírenie D1 v úseku Bratislava - Triblavina, ktorého súčasťou je aj očakávaná križovatka diaľnic D1 a D4. V rámci križovatky už motoristi môžu využívať skoro 2,5 kilometra dôležitých križovatkových vetiev, ktoré už teraz výrazne pomáhajú odľahčiť hlavné mesto.
