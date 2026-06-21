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VIDEO: NDS odovzdáva kompletnú križovatku D1 a D4 pri Bratislave
Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčuje dopravu v hlavnom meste.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 21. júna (TASR) - Odovzdaním posledných troch z ôsmich vetiev odovzdáva v nedeľu Národná diaľničná spoločnosť (NDS) motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného 3,6-kilometrového úseku D1 Bratislava - Triblavina. Na brífingu to potvrdili minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček so zástupcami zhotoviteľa z poľskej spoločnosti Budimex.
„Táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať do Viedne, Budapešti, už nemusia ísť cez mesto,“ povedal Ráž. Jednotlivé vetvy sa podľa neho postupne odovzdávali do užívania a v nedeľu sa odovzdávajú posledné tri, takže stavba bude už kompletná a funkčná.
Zrekonštruovaná časť D1 od Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina) miestami s ôsmimi pruhmi je v prevádzke už od apríla. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčuje dopravu v hlavnom meste.
„Vďaka tejto križovatke sme mohli vylúčiť tranzit kamiónov z mesta. Zakázali sme ich prejazd Prístavným mostom, čo samo osebe dalo preč z mesta 2000 kamiónov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka dáva z mesta preč až 10.000 áut denne,“ uviedol minister. Pripomenul, že križovatka je súčasťou takzvaných nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá.
Ráž poďakoval hlavne vodičom za ich trpezlivosť pri výstavbe križovatky, keď sa pomaly každý mesiac menilo dopravné značenie a často bolo treba byť veľmi pozorný, aby sa nestala dopravná nehoda.
Spustenie všetkých vetiev podľa NDS ešte viac odbremení hlavné mesto od automobilovej dopravy. Doprava sa bude môcť vo významnej miere rozptýliť ešte pred Bratislavou. Časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z nej, sa bude môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Pritom lokalita ešte pred dvoma rokmi slúžila ako jediný vstupný bod do Bratislavy z východnej strany.
„Na Zlatých pieskoch vznikal prirodzený lievik. Stretávala sa tu celá doprava nielen z D1, ale aj z takzvanej starej seneckej cesty,“ upozornil Macháček. To, že sa časť dopravy rozptýli už pred vstupom do Bratislavy, podľa neho významne napomôže nadregionálnej aj lokálnej doprave.
„Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým najmenším, ale zložitosťou k najťažším,“ uviedol Macháček s tým, že ide o najfrekventovanejší diaľničný úsek na Slovensku. Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov. „Stavba je z pohľadu motoristickej verejnosti dokončená, plnohodnotná. Všetky vetvy budú o pár hodín po slávnostnom akte a strihaní pásky sprejazdnené pre všetkých motoristov,“ dodal šéf NDS.
Práce na križovatke D1/D4 a na rekonštrukcii D1 podľa diaľničiarov odštartovali koncom roka 2022. Prvé mesiace prebiehalo projektovanie, výruby, prípravné práce a archeologický prieskum. Stavebné mechanizmy plnohodnotne nastúpili na stavbu v roku 2024. Odvtedy vzniklo celkovo viac ako 160 stavebných objektov, osem nových diaľničných prepojení a zrekonštruovali takmer päť kilometrov pôvodnej D1.
V novembri 2024 prvýkrát prepojili D4 s D1 vetvou na Trnavu, o týždeň neskôr otvorili vetvu z Trnavy na Raču. Začiatkom roka 2025 nasledovalo spustenie dopravy po obchádzkových trasách a začatie stavebných prác na hlavnom ťahu diaľnice D1. „V júni 2025 bolo otvorenie druhej najdôležitejšej vetvy - z D1 na D4 v smere z Trnavy na Jarovce, ktorou sme umožnili zaviesť zákaz tranzitnej dopravy cez vyťažený Prístavný most,“ pripomenula NDS. Následne pribúdali motoristom ďalšie vetvy - z Bratislavy na Jarovce, v máji tohto roka pribudla vetva Rača - Trnava. „O pár hodín dostanú motoristi k dispozícii zvyšné tri vetvy - Bratislava - Rača, Rača - Bratislava a Jarovce - Bratislava,“ dodala NDS.
Za dva roky stúplo využívanie obchvatu D4 v desiatkach percent. Napríklad počas tohtoročného marca bol evidovaný nárast dopravy na obchvate od 60 do 100 percent v porovnaní s marcom 2024, teda v čase pred prepojením prvých vetiev medzi D1 a D4.
Rozšírenie úseku D1 a jej prepojenie s D4 malo byť podľa zmluvy z novembra 2022 pôvodne hotové do troch rokov, koncom roka 2025. Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv cena po štyroch dodatkoch vzrástla z pôvodných takmer 111 miliónov eur zatiaľ skoro na 118 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), teda o vyše 6 % a takmer o 7 miliónov eur. Zmluvná hodnota projektu vrátane DPH dosiahla zhruba 143,5 milióna eur. Valorizácia rastu stavebných nákladov dosiahla skoro 6 miliónov eur a zmeny projektu vyše 935.000 eur.
„Táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pre všetkých, ktorí sa snažia z rôznych častí Slovenska autom dostať do Viedne, Budapešti, už nemusia ísť cez mesto,“ povedal Ráž. Jednotlivé vetvy sa podľa neho postupne odovzdávali do užívania a v nedeľu sa odovzdávajú posledné tri, takže stavba bude už kompletná a funkčná.
Zrekonštruovaná časť D1 od Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina) miestami s ôsmimi pruhmi je v prevádzke už od apríla. Prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčuje dopravu v hlavnom meste.
„Vďaka tejto križovatke sme mohli vylúčiť tranzit kamiónov z mesta. Zakázali sme ich prejazd Prístavným mostom, čo samo osebe dalo preč z mesta 2000 kamiónov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka dáva z mesta preč až 10.000 áut denne,“ uviedol minister. Pripomenul, že križovatka je súčasťou takzvaných nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá.
Ráž poďakoval hlavne vodičom za ich trpezlivosť pri výstavbe križovatky, keď sa pomaly každý mesiac menilo dopravné značenie a často bolo treba byť veľmi pozorný, aby sa nestala dopravná nehoda.
Spustenie všetkých vetiev podľa NDS ešte viac odbremení hlavné mesto od automobilovej dopravy. Doprava sa bude môcť vo významnej miere rozptýliť ešte pred Bratislavou. Časť vozidiel, ktoré smerujú do alebo z nej, sa bude môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Pritom lokalita ešte pred dvoma rokmi slúžila ako jediný vstupný bod do Bratislavy z východnej strany.
„Na Zlatých pieskoch vznikal prirodzený lievik. Stretávala sa tu celá doprava nielen z D1, ale aj z takzvanej starej seneckej cesty,“ upozornil Macháček. To, že sa časť dopravy rozptýli už pred vstupom do Bratislavy, podľa neho významne napomôže nadregionálnej aj lokálnej doprave.
„Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým najmenším, ale zložitosťou k najťažším,“ uviedol Macháček s tým, že ide o najfrekventovanejší diaľničný úsek na Slovensku. Dokončovacie práce bez vplyvu na premávku majú pokračovať ešte niekoľko mesiacov. „Stavba je z pohľadu motoristickej verejnosti dokončená, plnohodnotná. Všetky vetvy budú o pár hodín po slávnostnom akte a strihaní pásky sprejazdnené pre všetkých motoristov,“ dodal šéf NDS.
Práce na križovatke D1/D4 a na rekonštrukcii D1 podľa diaľničiarov odštartovali koncom roka 2022. Prvé mesiace prebiehalo projektovanie, výruby, prípravné práce a archeologický prieskum. Stavebné mechanizmy plnohodnotne nastúpili na stavbu v roku 2024. Odvtedy vzniklo celkovo viac ako 160 stavebných objektov, osem nových diaľničných prepojení a zrekonštruovali takmer päť kilometrov pôvodnej D1.
V novembri 2024 prvýkrát prepojili D4 s D1 vetvou na Trnavu, o týždeň neskôr otvorili vetvu z Trnavy na Raču. Začiatkom roka 2025 nasledovalo spustenie dopravy po obchádzkových trasách a začatie stavebných prác na hlavnom ťahu diaľnice D1. „V júni 2025 bolo otvorenie druhej najdôležitejšej vetvy - z D1 na D4 v smere z Trnavy na Jarovce, ktorou sme umožnili zaviesť zákaz tranzitnej dopravy cez vyťažený Prístavný most,“ pripomenula NDS. Následne pribúdali motoristom ďalšie vetvy - z Bratislavy na Jarovce, v máji tohto roka pribudla vetva Rača - Trnava. „O pár hodín dostanú motoristi k dispozícii zvyšné tri vetvy - Bratislava - Rača, Rača - Bratislava a Jarovce - Bratislava,“ dodala NDS.
Za dva roky stúplo využívanie obchvatu D4 v desiatkach percent. Napríklad počas tohtoročného marca bol evidovaný nárast dopravy na obchvate od 60 do 100 percent v porovnaní s marcom 2024, teda v čase pred prepojením prvých vetiev medzi D1 a D4.
Rozšírenie úseku D1 a jej prepojenie s D4 malo byť podľa zmluvy z novembra 2022 pôvodne hotové do troch rokov, koncom roka 2025. Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv cena po štyroch dodatkoch vzrástla z pôvodných takmer 111 miliónov eur zatiaľ skoro na 118 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), teda o vyše 6 % a takmer o 7 miliónov eur. Zmluvná hodnota projektu vrátane DPH dosiahla zhruba 143,5 milióna eur. Valorizácia rastu stavebných nákladov dosiahla skoro 6 miliónov eur a zmeny projektu vyše 935.000 eur.