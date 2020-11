NDS onedlho podpíše zmluvu na výstavbu R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Bratislava 20. novembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpíše v druhej polovici decembra zmluvu na vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Diaľničiari zmluvu podpíšu s víťazom verejnej súťaže, ktorým je konzorcium spoločností Hochtief SK, Alpine Slovakia a Hydroekol Dolný Kubín. Zmluvná cena za realizáciu štvorkilometrového obchvatu Tvrdošína je vyše 62 miliónov eur, financovaná bude zo štátneho rozpočtu. S výstavbou R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou by sa malo začať na začiatku roka 2021.



"Rýchlostná cesta R3 z Tvrdošína do Nižnej odľahčí dopravu v meste Tvrdošín. Úsek dlhý 4,4 kilometra (km) sa napája na existujúci obchvat Trstenej a vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu sa napojí na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou," priblížila Žgravčáková.



Úsek bude postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku. V km 3,900 - 4,160 povedie v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty ukončená v km 4,400 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.



Celá stavba zahŕňa desať mostov na R3 a tri mosty mimo R3, dočasný most cez rieku Oravu a protihlukovú stenu dlhú 2150 metrov. NDS predpokladá, že výstavba úseku potrvá približne dva a pol roka.