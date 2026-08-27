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NDS opäť predĺžila termíny na žiadosti o účasť v tendroch
Najväčší je tender na výstavbu D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane tunelov Korbeľka a Havran.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) znovu predĺžila lehoty na predkladanie ponúk a žiadostí o účasť v aktuálnych tendroch na výstavbu nových úsekov. V súťažiach na zhotoviteľov úsekov rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa pri Rimavskej Sobote posunula v oboch prípadoch termín na ponuky do 11. septembra a prvej časti R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (od Hanisky po Šacu) do 21. septembra. Diaľničiari to oznámili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
V novej súťaži na výstavbu tunelového úseku D1 Turany - Hubová medzi Martinom a Ružomberkom je nový termín prijímania žiadosti o účasť v jej prvej fáze do 19. októbra. Posunutá je aj lehota na zhotoviteľa križovatky Dúbravka na bratislavskej časti D2, a to do 25. septembra. Diaľničiari vo všetkých prípadoch pokračovali vysvetľovať záujemcom množstvo informácií na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Súhrnné odhadované stavebné náklady troch obstarávaných úsekov R2 a jedného úseku D1 v celkovej dĺžke takmer 35 kilometrov dosahujú 2,130 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
Výstavba vyše osemkilometrového úseku R2 Zacharovce - Bátka má predpokladanú hodnotu 241,7 milióna eur a úseku R2 Bátka - Figa v dĺžke vyše šesť kilometrov 152,6 milióna eur bez DPH. Stavebné práce na oboch úsekoch sú plánované na 911 dní, teda 2,5 roka. NDS pôvodný spoločný termín na ponuky pre oba úseky na Gemeri do 29. júna posunula do 30. júla, potom do 14. augusta, resp. 4. septembra. Oba tendre boli zverejnené v domácom vestníku 1. apríla.
Predpokladaná hodnota takmer sedemkilometrovej prvej časti R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (od Hanisky po Šacu), ktorá nadviaže na už sprevádzkovanú vyše 14-kilometrovú druhú časť juhovýchodného obchvatu Košíc, je 162,5 milióna eur bez DPH. Výstavba je plánovaná predbežne na 1460 dní, čiže štyri roky. Pôvodnú lehotu na ponuky do 6. augusta NDS predĺžila do 20. augusta. Vo vestníku je súťaž publikovaná od 29. mája.
Najväčší je tender na výstavbu D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane tunelov Korbeľka a Havran. Predpokladané náklady spolu s projektovaním sú 1,573 miliardy eur bez DPH. Práce a projektovanie sú plánované predbežne na 2555 dní, čiže sedem rokov. Nová užšia súťaž bola zverejnená 5. marca, diaľničiari pôvodnú lehotu na prijímanie žiadostí záujemcov o účasť do 4. mája predtým tiež viackrát predĺžili - do 29. mája, 30. júna, 1. septembra.
Tender na zhotoviteľa križovatky Dúbravka na D2 bol zverejnený 17. júna s pôvodnou lehotou na ponuky do 25. augusta. Predpokladaná hodnota stavebných prác, inžinierskej činnosti vrátane vypracovania projektovej dokumentácie je 13,6 milióna eur bez DPH. Práce by mali trvať predbežne 1100 dní, čiže tri roky. Križovatka je plánovaná v mieste križovania Dúbravčickej ulice s D2 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
V novej súťaži na výstavbu tunelového úseku D1 Turany - Hubová medzi Martinom a Ružomberkom je nový termín prijímania žiadosti o účasť v jej prvej fáze do 19. októbra. Posunutá je aj lehota na zhotoviteľa križovatky Dúbravka na bratislavskej časti D2, a to do 25. septembra. Diaľničiari vo všetkých prípadoch pokračovali vysvetľovať záujemcom množstvo informácií na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Súhrnné odhadované stavebné náklady troch obstarávaných úsekov R2 a jedného úseku D1 v celkovej dĺžke takmer 35 kilometrov dosahujú 2,130 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
Výstavba vyše osemkilometrového úseku R2 Zacharovce - Bátka má predpokladanú hodnotu 241,7 milióna eur a úseku R2 Bátka - Figa v dĺžke vyše šesť kilometrov 152,6 milióna eur bez DPH. Stavebné práce na oboch úsekoch sú plánované na 911 dní, teda 2,5 roka. NDS pôvodný spoločný termín na ponuky pre oba úseky na Gemeri do 29. júna posunula do 30. júla, potom do 14. augusta, resp. 4. septembra. Oba tendre boli zverejnené v domácom vestníku 1. apríla.
Predpokladaná hodnota takmer sedemkilometrovej prvej časti R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (od Hanisky po Šacu), ktorá nadviaže na už sprevádzkovanú vyše 14-kilometrovú druhú časť juhovýchodného obchvatu Košíc, je 162,5 milióna eur bez DPH. Výstavba je plánovaná predbežne na 1460 dní, čiže štyri roky. Pôvodnú lehotu na ponuky do 6. augusta NDS predĺžila do 20. augusta. Vo vestníku je súťaž publikovaná od 29. mája.
Najväčší je tender na výstavbu D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane tunelov Korbeľka a Havran. Predpokladané náklady spolu s projektovaním sú 1,573 miliardy eur bez DPH. Práce a projektovanie sú plánované predbežne na 2555 dní, čiže sedem rokov. Nová užšia súťaž bola zverejnená 5. marca, diaľničiari pôvodnú lehotu na prijímanie žiadostí záujemcov o účasť do 4. mája predtým tiež viackrát predĺžili - do 29. mája, 30. júna, 1. septembra.
Tender na zhotoviteľa križovatky Dúbravka na D2 bol zverejnený 17. júna s pôvodnou lehotou na ponuky do 25. augusta. Predpokladaná hodnota stavebných prác, inžinierskej činnosti vrátane vypracovania projektovej dokumentácie je 13,6 milióna eur bez DPH. Práce by mali trvať predbežne 1100 dní, čiže tri roky. Križovatka je plánovaná v mieste križovania Dúbravčickej ulice s D2 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.