NDS opraví cestu I/59 využívanú počas výstavby obchvatu Tvrdošína

Tvrdošín 1. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne od budúceho týždňa s opravou niektorých úsekov cesty I/59, ktorá bola využívaná počas výstavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná. TASR o tom v piatok informoval hovorca NDS Tomáš Ferenčák. Práce podľa jeho slov budú zahŕňať frézovanie, úpravu podkladov a dotknutých zariadení, kladenie nových asfaltových vrstiev a následne realizáciu vodorovného dopravného značenia.



Opravy sa začnú úsekom od kruhového objazdu pri hypermarkete v centre Tvrdošína po čerpaciu stanicu na výjazde smerom na Trstenú. Práce v prvej etape sa začnú 4. augusta a potrvajú do 12. augusta. „V ďalšej etape od 13. do 18. augusta sa opraví úsek od nového kruhového objazdu v napojení R3 na cestu I/59 pri Nižnej po vjazd do obce Nižná,“ priblížil Ferenčák.



V poslednej etape od 18. do 20. augusta prejde opravou úsek od nového kruhového objazdu v napojení R3 na cestu I/59 pri Nižnej po odbočenie do Zemianskej Dediny. „Cesta I/59 bude počas celej rekonštrukcie prejazdná v oboch smeroch pri zníženej rýchlosti a s usmerňovaním dopravy. Premávka bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, ktorý nebude aktuálne stavebne využitý,“ dodal hovorca NDS.