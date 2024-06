Dialničiari opravia v Košiciach cestu, investujú takmer 800.000 eur

Košice 27. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví povrch vozovky na ceste I/16 v rámci mesta Košice. Veľkoplošné opravy sa zrealizujú postupne v oboch jazdných pásoch. Práce sa začnú sobotu 29. júna a v prípade priaznivých poveternostných vplyvov budú ukončené do konca augusta, informovala NDS.



"Do jednotlivých objektov v rámci veľkoplošnej opravy na východnom Slovensku investujeme vyše 794.000 eur," uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Veľkoplošné opravy vozoviek sa týkajú úsekov v časti Košíc - Vyšné Opátske, oblasť Južné nábrežie, časti Nad jazerom a vetvy medzi ulicou Palackého a cestou I/16 v oblasti Južného nábrežia. Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a položenia nových asfaltových vrstiev. Pri prácach na daných úsekoch cesty I/16 bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu, oznámilo odbor marketingu a komunikácie NDS.



Dopravná spoločnosť apeluje na motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní a dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami.