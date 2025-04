NDS opraví závery na diaľničnom moste v Košiciach

Košice 25. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu (26. 4.) v Košiciach s opravou dvoch mostných záverov, ktorá potrvá necelý mesiac. Práce budú prebiehať na moste na ceste I/16 nad železničnou traťou (v kilometri 209,518). Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.



„Pre čo najmenšie dopady na plynulosť dopravy sú práce rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape budú stavebné práce prebiehať v dvoch jazdných pruhoch v smere do Prešova, v druhej smerom do Rožňavy. Doprava bude vedená obojsmerne vo voľných jazdných pruhoch,“ uviedla NDS.



Diaľničná spoločnosť pripomína, že mostné závery sú jednou z najdôležitejších častí mostných objektov. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta a slúžia na premostenie dilatačnej medzery medzi nosnou konštrukciou a mostnou oporou, medzi dvomi časťami nosných konštrukcií mostov.