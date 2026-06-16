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NDS plánuje doplniť technológiu tunela Višňové o nové zdroje elektriny
Každý dieselagregát bude osadený v štandardizovaných prepravných kontajneroch spolu s riadiacim a silovým rozvádzačom.
Autor TASR
Bratislava/Višňové 16. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje ešte v tomto roku doplniť technologické vybavenie tunela Višňové o nové záložné zdroje elektrickej energie. Po dva kontajnerové diesel generátory by mali byť umiestnené pri západnom i východnom portáli tunela. Svoj investičný zámer v hodnote 2,5 milióna eur už diaľničiari predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Navrhovaný systém napájania diesel generátormi v rámci primárnej funkcie bude slúžiť ako záložný zdroj elektrickej energie pre núdzové situácie v prípade výpadku siete v tuneli Višňové na napájanie protipožiarnych systémov a technologických systémov v núdzovom režime, riadenie ventilácie pri požiari a podobne,“ priblížila svoj zámer NDS.
Každý dieselagregát bude osadený v štandardizovaných prepravných kontajneroch spolu s riadiacim a silovým rozvádzačom. „V každom kontajneri bude vo vyhradenej časti situované palivové hospodárstvo s integrovanou dvojplášťovou palivovou nádržou pre motorovú naftu o objeme 9000 litrov s využiteľným objemom 8550 litrov,“ uvádza sa v zámere.
Hovorca NDS Tomáš Ferenčák pre TASR zdôraznil, že tunel Višňové bol v závere minulého roka odovzdaný motoristom po tom, ako splnil všetky potrebné náležitosti, čo potvrdili aj povoľovacie konania. „V súčasnosti má tunel dva vzájomne nezávislé zdroje napájania. V tuneli pribudnú záložné generátory na západnom a východnom portáli, ktoré NDS využije, ak by došlo k absolútnemu výpadku elektrickej energie. Doplnenie generátorov je štandardný technologický postup, ktorým zvyšujeme úroveň bezpečnosti prevádzky,“ dodal Ferenčák.
„Navrhovaný systém napájania diesel generátormi v rámci primárnej funkcie bude slúžiť ako záložný zdroj elektrickej energie pre núdzové situácie v prípade výpadku siete v tuneli Višňové na napájanie protipožiarnych systémov a technologických systémov v núdzovom režime, riadenie ventilácie pri požiari a podobne,“ priblížila svoj zámer NDS.
Každý dieselagregát bude osadený v štandardizovaných prepravných kontajneroch spolu s riadiacim a silovým rozvádzačom. „V každom kontajneri bude vo vyhradenej časti situované palivové hospodárstvo s integrovanou dvojplášťovou palivovou nádržou pre motorovú naftu o objeme 9000 litrov s využiteľným objemom 8550 litrov,“ uvádza sa v zámere.
Hovorca NDS Tomáš Ferenčák pre TASR zdôraznil, že tunel Višňové bol v závere minulého roka odovzdaný motoristom po tom, ako splnil všetky potrebné náležitosti, čo potvrdili aj povoľovacie konania. „V súčasnosti má tunel dva vzájomne nezávislé zdroje napájania. V tuneli pribudnú záložné generátory na západnom a východnom portáli, ktoré NDS využije, ak by došlo k absolútnemu výpadku elektrickej energie. Doplnenie generátorov je štandardný technologický postup, ktorým zvyšujeme úroveň bezpečnosti prevádzky,“ dodal Ferenčák.