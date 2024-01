Zvolen 25. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje obnoviť cestný most pod Pustým hradom vo Zvolene. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 4.890.443 eur bez DPH.



Predmetom zákazky sú stavebné práce. Ako pre TASR vo štvrtok uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák, most má dĺžku 719 metrov a výšku 18,3 metra. Premosťuje železničnú trať, rieky Hron a Slatinu. Dodal, že NDS plánuje opravu vozovky a odvodnenie mosta. Zmodernizovať chce izoláciu na viacerých miestach pri mostných záveroch a popri odvodňovacích prvkoch.



Podľa hovorcu práce navrhli tak, aby sa čo najmenej dotkli dopravy. Rozdelené budú do dvoch etáp a robiť budú vždy len v jednej polovici vozovky. "Doprava počas opráv bude riadená cestnou svetelnou signalizáciou, ktorá vodičov presmeruje do voľného jazdného pruhu," objasnil. Pre osobné autá bude k dispozícii aj obchádzková trasa, ak by nechceli čakať na svetelný signál.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 27. februára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.