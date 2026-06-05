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NDS plánuje od 8. júna začať s úpravou vozovky úseku D1 pri L. Mare
Diaľničiari upravia vozovku celej šírky pravej strany D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice neďaleko križovatky Liptovský Mikuláš.
Autor TASR
Ružomberok 5. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje od pondelka 8. júna začať s úpravou vozovky úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Práce chce začať v skorých ranných hodinách a v prípade priaznivého počasia potrvajú zhruba dva týždne. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Diaľničiari upravia vozovku celej šírky pravej strany D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice neďaleko križovatky Liptovský Mikuláš. Na vyše dvojkilometrovom ťahu v pravom jazdnom páse položia špeciálny mikrokoberec, vďaka ktorému má byť vozovka bezpečnejšia.
„Vďaka úprave povrchu vozovky získajú motoristi bezpečnejší úsek na liptovskej D1. Vozovka sa zdrsní, čo pomôže doprave najmä v zimných mesiacoch. Práce sme navrhli tak, aby sme čo najmenej zasahovali do živej premávky, takže doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu - diaľnica teda nebude uzavretá úplne,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Diaľničiari upravia vozovku celej šírky pravej strany D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice neďaleko križovatky Liptovský Mikuláš. Na vyše dvojkilometrovom ťahu v pravom jazdnom páse položia špeciálny mikrokoberec, vďaka ktorému má byť vozovka bezpečnejšia.
„Vďaka úprave povrchu vozovky získajú motoristi bezpečnejší úsek na liptovskej D1. Vozovka sa zdrsní, čo pomôže doprave najmä v zimných mesiacoch. Práce sme navrhli tak, aby sme čo najmenej zasahovali do živej premávky, takže doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu - diaľnica teda nebude uzavretá úplne,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.