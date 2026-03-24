Diaľničiari plánujú otvoriť rozšírenú D1 najskôr do Bratislavy
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje sprejazdniť rozšírený štvorpruh diaľnice D1 Bratislava - Triblavina (3,6 kilometra) v smere do hlavného mesta predbežne do konca marca. Závisieť to bude od poveternostných podmienok. „Budeme vyhodnocovať aktuálny stav počasia. Potrebujeme vyfrézovať dve vrstvy vozovky na konci, respektíve začiatku úseku pri Zlatých pieskoch a pokiaľ nám to počasie umožní, tak by sme to radi zrealizovali,“ povedal v utorok pre TASR počas Cestnej konferencie v Bratislave investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Ak by to diaľničiarom tento víkend pre počasie nevyšlo, najskôr budú môcť tento zámer uskutočniť o dva týždne neskôr. Koncom budúceho týždňa bude totiž Veľká noc a očakávaná zvýšená premávka.
NDS informovala, že v prípade priaznivého počasia koncom tohto týždňa presmeruje dopravu späť na hlavnú trasu a motoristi sa vrátia z obchádzok na zrekonštruovanú D1, zatiaľ v smere do Bratislavy.
Plánovaná uzávera, ak to počasie umožní, v úseku Bernolákovo (Triblavina) - Zlaté piesky by bola štvrtok (26. 3.) od 22.00 h do nedele večera (29. 3.) iba v smere do Bratislavy. „Počas uzávery zrealizujeme kľúčové práce: pokládku asfaltu, montáž portálov a značenia, preznačenie jazdných pruhov. Ak bude pršať alebo budú nevhodné podmienky, uzávera sa presunie na iný víkend,“ uviedla na sociálnej sieti NDS.
Následne do konca apríla chce NDS sprejazdniť zrekonštruovanú D1 aj v opačnom smere z Bratislavy. „Potom nám zostáva dorobiť jednotlivé vetvy, preplety a sfinalizovať. Lehota výstavby podľa nárokov zhotoviteľa je do jesene tohto roku, ale akceleráciou by sme chceli, aby sa hlavné objekty stavby ukončili začiatkom júla tohto roku,“ priblížil pre TASR Mihálik.
Súčasťou stavby rozšírenia D1 v úseku Bratislava - Triblavina je aj križovatka D1 a D4.
