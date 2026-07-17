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NDS plánuje tento rok preraziť aj druhú rúru tunela Okruhliak
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak.
Autor TASR
Prešov 17. júla (TASR) - Na stavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova, ktorý je súčasťou R4, sa po prerazení prvej rúry tunela Okruhliak pripravujú práce na jej sekundárnom ostení. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zároveň plánuje ešte v tomto roku preraziť aj druhú tunelovú rúru. Počas aktuálnej stavebnej sezóny sa práce sústreďujú najmä na výstavbu mostov a začať sa má aj s budovaním konštrukcie vozovky medzi nimi. Pre TASR to uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
„Prešovský obchvat predstavuje jednu zo suverénne najvyšších tohtoročných investícií do cestnej infraštruktúry na Slovensku. Do úseku R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa tento rok Národná diaľničná spoločnosť preinvestuje ďalšie desiatky miliónov eur. Druhá etapa prešovského obchvatu je teda z celoslovenského hľadiska finančne a technicky najnáročnejšou stavbou, ktorú Národná diaľničná spoločnosť dnes realizuje,“ povedali z mediálnej komunikácie.
Nedávno stavba podľa nich dosiahla zásadný míľnik - prerazenie tunela Okruhliak. „Paralelne s razením sa v tuneli robilo aj prvotné ostenie a odvodnenie, takže v prerazenej rúre sa bude najbližšie robiť už sekundárne ostenie. Tento rok sa plánuje aj prerazenie druhej tunelovej rúry,“ priblížili z mediálnej komunikácie.
Ako pokračovali, viaceré objekty už slúžia motoristom. Jazdia po nových mostoch - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Motoristom slúži už aj nová okružná križovatka pri Kapušanoch.
„Počas tohtoročnej stavebnej sezóny sa práce sústredia najmä na výstavbu mostov. Okrem toho v tomto roku budú začaté aj práce na budovaní konštrukcie vozovky medzi jednotlivými mostami. Čo sa týka ostatných stavebných objektov, ďalej pokračujú práce na dažďovej kanalizácii budúcej rýchlostnej cesty a na výkopoch. K finálnej fáze sa blíži budovanie násypov,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS.
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany.
„Prešovský obchvat predstavuje jednu zo suverénne najvyšších tohtoročných investícií do cestnej infraštruktúry na Slovensku. Do úseku R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa tento rok Národná diaľničná spoločnosť preinvestuje ďalšie desiatky miliónov eur. Druhá etapa prešovského obchvatu je teda z celoslovenského hľadiska finančne a technicky najnáročnejšou stavbou, ktorú Národná diaľničná spoločnosť dnes realizuje,“ povedali z mediálnej komunikácie.
Nedávno stavba podľa nich dosiahla zásadný míľnik - prerazenie tunela Okruhliak. „Paralelne s razením sa v tuneli robilo aj prvotné ostenie a odvodnenie, takže v prerazenej rúre sa bude najbližšie robiť už sekundárne ostenie. Tento rok sa plánuje aj prerazenie druhej tunelovej rúry,“ priblížili z mediálnej komunikácie.
Ako pokračovali, viaceré objekty už slúžia motoristom. Jazdia po nových mostoch - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Motoristom slúži už aj nová okružná križovatka pri Kapušanoch.
„Počas tohtoročnej stavebnej sezóny sa práce sústredia najmä na výstavbu mostov. Okrem toho v tomto roku budú začaté aj práce na budovaní konštrukcie vozovky medzi jednotlivými mostami. Čo sa týka ostatných stavebných objektov, ďalej pokračujú práce na dažďovej kanalizácii budúcej rýchlostnej cesty a na výkopoch. K finálnej fáze sa blíži budovanie násypov,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS.
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany.