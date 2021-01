NDS plánuje výstavbu tunela Višňové aj odovzdanie viacerých úsekov

Bratislava 15. januára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje v roku 2021 začať s výstavbou viacerých úsekov. Pôjde najmä o dokončenie tunela Višňové. Zároveň by v tomto roku niektoré úseky mali byť hotové a odovzdané do užívania. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Okrem dostavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové chce NDS na D3 spustiť výstavbu privádzača Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto a zeleného mosta vo Svrčinovci. Ďalej to bude úsek R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou a druhý úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.



V tomto roku plánujú diaľničiari odovzdať do prevádzky úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina, druhá etapa. Hotový by mal byť tiež úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Ide o priame pokračovanie existujúceho úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktoré vytvorí západný obchvat Prešova. Nových 13,5 kilometra rýchlostnej cesty R2 má NDS pripravených aj pre vodičov prechádzajúcich juhom stredného Slovenska. Do prevádzky chce spustiť úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce.