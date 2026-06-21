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NDS plánuje zmodernizovať portálové dopravné značenie na diaľnici D1
Diaľničiari začnú rozkladať dočasné dopravné značky od pondelka 22. júna.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje zmodernizovať portálové dopravné značenie na liptovskej diaľnici D1. Ako TASR informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, betonáž základov portálovej konštrukcie si vyžiada čiastočné obmedzenie na ľavej strane diaľnice, teda v smere z východu na Liptovský Mikuláš.
Diaľničiari začnú rozkladať dočasné dopravné značky od pondelka 22. júna. Samotné práce na základoch nového portálového značenia na diaľnici D1 pred križovatkou Východná sa začnú v utorok 23. júna. Práce na betonáži základov potrvajú vyše dvoch týždňov.
„Veľkoplošné portálové značky zaisťujú nielen vyššiu prehľadnosť, ale výrazne dopomáhajú aj k lepšej orientácii vodičov na liptovskej diaľnici. Keďže ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetónovať základy konštrukcie,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Vysvetlil, že obmedzenia sa dotknú pomalého aj rýchleho jazdného pruhu. „Práce však budú prebiehať v etapách, aby sme do živej premávky zasahovali čo najmenej. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch,“ spresnil Droppa.
Diaľničiari začnú rozkladať dočasné dopravné značky od pondelka 22. júna. Samotné práce na základoch nového portálového značenia na diaľnici D1 pred križovatkou Východná sa začnú v utorok 23. júna. Práce na betonáži základov potrvajú vyše dvoch týždňov.
„Veľkoplošné portálové značky zaisťujú nielen vyššiu prehľadnosť, ale výrazne dopomáhajú aj k lepšej orientácii vodičov na liptovskej diaľnici. Keďže ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetónovať základy konštrukcie,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Vysvetlil, že obmedzenia sa dotknú pomalého aj rýchleho jazdného pruhu. „Práce však budú prebiehať v etapách, aby sme do živej premávky zasahovali čo najmenej. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch,“ spresnil Droppa.