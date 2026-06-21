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NDS plánuje zmodernizovať portálové dopravné značenie na diaľnici D1

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Na archívnej snímke vchod do budovy Národnej diaľničnej spoločnosti. Foto: TASR - Michal Svítok

Diaľničiari začnú rozkladať dočasné dopravné značky od pondelka 22. júna.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje zmodernizovať portálové dopravné značenie na liptovskej diaľnici D1. Ako TASR informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, betonáž základov portálovej konštrukcie si vyžiada čiastočné obmedzenie na ľavej strane diaľnice, teda v smere z východu na Liptovský Mikuláš.

Diaľničiari začnú rozkladať dočasné dopravné značky od pondelka 22. júna. Samotné práce na základoch nového portálového značenia na diaľnici D1 pred križovatkou Východná sa začnú v utorok 23. júna. Práce na betonáži základov potrvajú vyše dvoch týždňov.

Veľkoplošné portálové značky zaisťujú nielen vyššiu prehľadnosť, ale výrazne dopomáhajú aj k lepšej orientácii vodičov na liptovskej diaľnici. Keďže ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetónovať základy konštrukcie,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Vysvetlil, že obmedzenia sa dotknú pomalého aj rýchleho jazdného pruhu. „Práce však budú prebiehať v etapách, aby sme do živej premávky zasahovali čo najmenej. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch,“ spresnil Droppa.
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