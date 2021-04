NDS a Skanska podpísali zmluvu na dokončenie Tunela Višňové

Višňové 23. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala v piatok pred západným portálom Tunela Višňové zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého Tunela Višňové je 255 miliónov eur.



Podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) je termín sprejazdnia tunela v roku 2023 reálny. "Podpis zmluvy na dostavbu Tunela Višňové je veľká vec pre NDS a ministerstvo dopravy a výstavby. Ale z pohľadu občanov je to absurdné, zarážajúce, nepochopiteľné, nevysvetliteľné, že táto krajina za 30 rokov nebola schopná spojiť západ a východ SR. Som presvedčený, že sme vybrali kvalitného zhotoviteľa a poznajúc jeho kvality, že termín 2023 je reálny," povedal minister dopravy s tým, že súčasne by sa mal sprejazdniť aj úsek D1 Hubová – Ivachnová.



Generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa pripomenul, že po nástupe do funkcie dostal pred rokom od ministra dopravy úlohu dosúťažiť a vybrať zhotoviteľa na dostavbu Tunela Višňové. "S jasným cieľom – v decembri 2023 musí byť stavba hotová a sprejazdnená. S riaditeľom spoločnosti Skanska ani nepripúšťame žiadny iný termín. V decembri 2023 sa tu bude jazdiť," uviedol Tlapa.



Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) podotkol, že úsek popod Strečno je pre každého vodiča, ktorý brázdi cesty Slovenska, jedným z najkľúčovejších. "Kto to zažil nejedenkrát, presne vie, ako veľmi rád by sa tejto ceste vyhol. Ako veľmi rád by sa previezol práve týmto dôležitým diaľničným spojením. Je skvelé, že budeme mať úsek, ktorý prinesie veľký benefit. V prvom rade pre vodičov, ale aj pre všetkých obyvateľov miest a obcí v blízkosti. Tým, že to bude výrazne ekologický projekt, prinesie menej hluku a aj vyššiu kvalitu životného prostredia," dodal Heger.



Víťazný uchádzač podľa diaľničiarov deklaroval, že úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane Tunela Višňové vie sprejazdniť v plnom profile do doby 1002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.



NDS v marci 2019 ukončila zmluvu s pôvodným zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Následne diaľničiari začali s prípravou verejného obstarávania na nového zhotoviteľa.



Ako konštatuje NDS na svojej webovej stránke, samotný úsek s Tunelom Višňové podľa dopravného modelu prevezme viac ako 80 % objemu cestnej dopravy teraz vedenej po ceste I/18 medzi Žilinou a Vrútkami (Strečno).