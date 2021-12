NDS podpísala zmluvu na stavbu privádzača D3 Žilina,Brodno – K.N.Mesto

Kysucké Nové Mesto 22. decembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala v stredu v Kysuckom Novom Meste so spoločnosťou Metrostav DS zmluvu na výstavbu privádzača D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Zmluvná cena stavby s dĺžkou 1,358 kilometra je 13,656 milióna eur a bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Do užívania by ju mali odovzdať v decembri 2023.











