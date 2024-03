NDS podpísala zmluvu na výstavbu prvej etapy R1 po Slovenskú Ľupču

Banská Bystrica 27. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu na výstavbu prvej etapy rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. Zhotoviteľom vyše trojkilometrového úseku bude združenie spoločností Doprastav a Metrostav, celkové náklady predstavujú približne 87 miliónov eur. Práce odštartujú v najbližších týždňoch. TASR o tom informovala NDS.



Prvá etapa pokračovania R1 po Slovenskú Ľupču má pomôcť s riešením komplikovanej dopravnej situácie pri banskobystrickej mestskej časti Šálková. V rámci výstavby sa vybuduje aj nový most cez Hron, ktorý nahradí súčasný most na hranici životnosti. "Týmto úsekom sa splatí veľký dlh obyvateľom Banskej Bystrice a širokého okolia, ktorí na výstavbu čakajú už veľmi dlho," skonštatoval investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.



Súčasťou viac ako trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty má byť celkom päť mostných objektov, do výstavby je zahrnutá aj mimoúrovňová križovatka Šálková. Nový úsek rýchlostnej cesty sa zo západnej strany prepojí so severným obchvatom Banskej Bystrice a prispieť má k zvýšeniu bezpečnosti osobnej aj tranzitnej dopravy.



"Nový úsek významne odbremení vodičov pri ranných a poobedňajších špičkách. Práve vtedy sa pri vstupe do Banskej Bystrice tvoria kolóny najmä od Brezna. Vyslovene o päť minút dvanásť sa rieši aj nový most cez Hron. Aktuálny je v zlom stavebno-technickom stave a v prípade jeho odstavenia by sa výrazne zhoršila dopravná situácia pre celý širší región," dodal Mihálik.



Práce na výstavbe prvej etapy úseku R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou by sa mali začať v najbližších týždňoch. Realizovať ich bude na základe výsledkov verejného obstarávania združenie spoločností Doprastav a Metrostav. Celkové náklady predstavujú približne 87 miliónov eur, financované budú zo štátneho rozpočtu.