NDS pokračuje s výmenou zvodidiel na mostoch na Liptove

Liptovský Mikuláš 19. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na viacerých mostoch na Liptove vymieňa zvodidlá. Najbližšie chystajú výmenu na mostoch Beliansky potok a nad poľnou cestou. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



Medzi križovatkami Východná a Važec na D1 sa od 21. júna začnú práce na výmene zvodidiel na mostoch. „Vyžiada si to čiastočnú mesačnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mostov nad poľnou cestou a Beliansky potok. Práce budú pozostávať z obnovy protikoróznej ochrany zábradlia na vonkajších rímsach a taktiež z výmeny zvodidiel na vnútorných rímsach oboch strán mostov,“ uviedla NDS.



Práce sú rozvrhnuté do dvoch etáp, aby sa zachovala plynulosť dopravy v čo najväčšej možnej miere. V prvej etape budú práce prebiehať v rýchlych pruhoch pravého aj ľavého jazdného pásu s presmerovaním dopravy do pomalých jazdných pruhov, v druhej etape, naopak, bude doprava vedená v rýchlych jazdných pruhoch.



Výmena zvodidiel na diaľničných mostoch je podľa NDS nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu života vodičov v prípade dopravnej nehody. „Na niektorých liptovských mostoch sa už výmena zvodidiel realizuje, napríklad Jánošíkova studnička. Ide o súčasť celoročnej akcie výmeny zvodidiel na mostoch, ktorú organizujeme aj v záujme zvyšovania bezpečnosti,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.