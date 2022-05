NDS pokračuje v archeologickom výskume pod stavbou košickej R2

Košice 18. mája (TASR) - Archeologický výskum pod stavbou košickej R2 pokračuje, predbežne by mal byť ukončený na jeseň. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že archeologické práce nebrzdia výstavbu celého úseku.



V rámci aktuálnej prvej fázy výskumu sa na stavenisku R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany snažia určiť potenciálne lokality na celej dĺžke stavby, čo v sebe zahŕňa prieskum povrchovým zberom materiálu, ako aj prieskum detektorom kovov. "V prípade, že je daná lokalita zaujímavá, nasleduje sondážny výskum na potvrdenie, respektíve vyvrátenie výskytu archeologických nálezov," pripomína NDS.



Cieľom archeologického výskumu je zachrániť všetky archeologické nálezy, ktoré by mohli byť stavbou diaľnice narušené. Keďže je výskum v úvode, archeológovia ešte nemajú presondovanú celú trasu.



NDS zdôraznila, že archeologické práce sa vykonávajú vždy v súčinnosti so zhotoviteľom stavby. "Práce sa vykonávajú vždy len na tej časti úseku, kde sa daná archeologická lokalita nachádza a nedochádza k narušeniu prác ostatných objektov," dodala s tým, že po preskúmaní, vybratí a odbornom zdokumentovaní je po dohode s krajským pamiatkovým úradom samotná lokalita daná k dispozícii k stavebným prácam a nijakým spôsobom ich neobmedzuje.



Doposiaľ zachytili niekoľko archeologických nálezísk. Košická pôda pod R2 zatiaľ odokryla črepové nálezy. Keramický materiál, ktorý našli v kilometri 17,0 - 17,3, bol hlavne z praveku a staršej doby bronzovej, ale aj z doby laténskej či zo stredoveku a novoveku. Územie bolo v histórii pomerne husto osídlené.



Nový 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty bude súčasťou juhovýchodného obchvatu krajského mesta a prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Hotový by mal byť v roku 2025.