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NDS pokračuje v prácach na D2 pri Lamači, motoristov čaká uzávera
Obojsmerná uzávera D2 sa začne v piatok o 21.00 h a potrvá do soboty ráno (7. 11.). Časovo sa bude prekrývať s prácami v tuneli Sitina.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v prácach na diaľnici D2 pri Lamači v Bratislave. Práce sa aktuálne týkajú základov budúcej križovatky Dúbravka, ktorá má zjednodušiť dopravu v západnej časti hlavného mesta. Motoristov čaká tento rok ešte jedna nočná obojsmerná uzávera D2, ktorá sa začne v piatok (6. 11.) večer, v prípade priaznivého počasia. TASR o tom informovali z NDS.
„Ukončovanie stavebnej sezóny na D2 si vyžaduje demontáž dočasného dopravného značenia a naopak, montáž portálových značiek. Ide o práce, ktoré z bezpečnostného hľadiska nie je možné realizovať pri zachovaní živej dopravy,“ skonštatoval člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Obojsmerná uzávera D2 sa začne v piatok o 21.00 h a potrvá do soboty ráno (7. 11.). Časovo sa bude prekrývať s prácami v tuneli Sitina. Tunel totiž od septembra prechádza stavebnou obnovou a počas víkendových nocí je uzatvorený, a to vrátane noci zo 6. na 7. novembra.
Na D2 budú medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina v piatok v noci v oboch smeroch pracovať ťažké mechanizmy. Doprava v smere na Brno bude preto presmerovaná na Patrónku a Lamačskú cestu s napojením na diaľnicu po Hodonínskej. V smere na Bratislavu zídu motoristi na diaľničnom výjazde Lamač na Hodonínsku, pôjdu cez Patrónku a napoja sa pri Slávičom údolí pred mostom Lanfranconi. Uzávera sa na pár hodín dotkne aj čerpacích staníc na úseku.
Modernizácia západného vstupu do hlavného mesta a príprava napojenia budúcej križovatky Dúbravka patria aktuálne medzi najdôležitejšie realizované diaľničné projekty v hlavnom meste. D2 v danom úseku patrí medzi najstaršie a zároveň najvyťaženejšie diaľnice na Slovensku.
„Ukončovanie stavebnej sezóny na D2 si vyžaduje demontáž dočasného dopravného značenia a naopak, montáž portálových značiek. Ide o práce, ktoré z bezpečnostného hľadiska nie je možné realizovať pri zachovaní živej dopravy,“ skonštatoval člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Obojsmerná uzávera D2 sa začne v piatok o 21.00 h a potrvá do soboty ráno (7. 11.). Časovo sa bude prekrývať s prácami v tuneli Sitina. Tunel totiž od septembra prechádza stavebnou obnovou a počas víkendových nocí je uzatvorený, a to vrátane noci zo 6. na 7. novembra.
Na D2 budú medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina v piatok v noci v oboch smeroch pracovať ťažké mechanizmy. Doprava v smere na Brno bude preto presmerovaná na Patrónku a Lamačskú cestu s napojením na diaľnicu po Hodonínskej. V smere na Bratislavu zídu motoristi na diaľničnom výjazde Lamač na Hodonínsku, pôjdu cez Patrónku a napoja sa pri Slávičom údolí pred mostom Lanfranconi. Uzávera sa na pár hodín dotkne aj čerpacích staníc na úseku.
Modernizácia západného vstupu do hlavného mesta a príprava napojenia budúcej križovatky Dúbravka patria aktuálne medzi najdôležitejšie realizované diaľničné projekty v hlavnom meste. D2 v danom úseku patrí medzi najstaršie a zároveň najvyťaženejšie diaľnice na Slovensku.