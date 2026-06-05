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< sekcia Ekonomika

NDS pokračuje v zlepšovaní stavu mostov pri Tornali a pri Beharovciach

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Práce na mostoch by mali trvať niekoľko dní. Cieľom opráv je zvýšiť odolnosť nosných konštrukcií a predĺžiť životnosť mostov.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v zlepšovaní stavu mostov na rýchlostnej ceste R2 a na diaľnici D1. Od pondelka (8. 6.) budú pracovníci sanovať rímsy na dvoch mostoch R2 medzi križovatkami Tornaľa juh - Tornaľa východ. Od utorka (9. 6.) začnú sanácie ríms na moste na D1 nad privádzačom križovatky Beharovce v smere na Košice, informovali z mediálnej komunikácie NDS.

Práce na mostoch by mali trvať niekoľko dní. Cieľom opráv je zvýšiť odolnosť nosných konštrukcií a predĺžiť životnosť mostov.

Rímsy, ktoré chránia okraje nosných konštrukcií mostov, sú priamo vystavené dažďu, mrazu, posypovej soli, preto ich pravidelne udržiavame a opravujeme,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Starostlivosť o mosty je podľa NDS súčasťou jej dlhodobého úsilia udržiavať diaľnice a rýchlostné cesty v čo najlepšom stave. „Vďaka týmto opravám budú mosty spoľahlivejšie, bezpečnejšie a budú tak slúžiť motoristom ešte dlhé roky,“ dodali z mediálnej komunikácie diaľničiarov.
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