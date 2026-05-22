NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Autor TASR
Prešov 22. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude po ukončení opravy vozovky pri križovatke Lemešany plynule pokračovať vo vynovovaní vozovky na ďalšom miestnom úseku D1 pri Prešove. Z komunikačného oddelenia NDS informovali, že špeciálny mikrokoberec položia na rýchlom pruhu prešovskej diaľnice pri Drienovskej Novej Vsi v smere na Prešov.
Oprava úseku pár kilometrov za križovatkou Lemešany v smere na Prešov sa začne v pondelok 25. mája v skorých ranných hodinách a v prípade bezproblémového počasia potrvá zhruba do konca týždňa. Počas prác bude doprava vedená v pomalom jazdnom pruhu.
„Z každej stavebnej sezóny sa snažíme vyťažiť maximum a opraviť čo najviac diaľnic a ciest v našej správe. Kolegovia sú tak už od začiatku jari neustále v teréne a pracujú na tom, aby zaistili motoristom bezpečnejšiu a komfortnejšiu jazdu. Chceli by sme však motoristov požiadať, aby dbali aj na bezpečie pracovníkov, ktorí pre nich vylepšujú stav vozoviek. Denne sú počas výkonu svojej práce vystavení rizikovým situáciám, keď motoristi nerešpektujú zníženie rýchlosti či iné opatrenia súvisiace s opravnými prácami,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
