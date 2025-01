NDS posúva termín predkladania ponúk na nový úsek D3

Oščadnica 31. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) eviduje záujem subjektov o predloženie ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní na výstavbu kysuckej D3. Posúva preto termín predkladania ponúk na úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica približne o dva týždne. Posun má napomôcť potenciálnym uchádzačom pri príprave kvalitnej ponuky do verejného obstarávania. Informoval o tom hovorca NDS Tomáš Ferenčák.



"NDS chce v maximálnej možnej miere, v rámci platnej legislatívy, vyjsť v ústrety potenciálnym uchádzačom. Preto sa posunul termín predkladania ponúk na úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica o dva týždne, teda do druhej polovice februára," uviedol hovorca.



Pre NDS predstavuje výstavba D3 projekt s najvyššou prioritou. "Región Kysúc trpí chronickými dopravnými problémami, dokončenie diaľnice zároveň pomôže Slovensku splniť medzinárodné záväzky v rámci transeurópskej dopravnej siete. Preto za posledný rok diaľničiari zásadným spôsobom akcelerovali prípravné práce, vďaka čomu bolo možné vyhlásiť verejné obstarávania na všetky tri potrebné úseky," dodal Ferenčák.