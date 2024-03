NDS: Pre budovanie križovatky D1/D4 treba počítať s obmedzeniami

Bratislava 4. marca (TASR) - Práce na budovaní križovatky diaľnic D1/D4 budú pokračovať odstránením mosta nad D1, rozšírením jazdných pruhov a ich pripojením na D1. Práce si od 12. marca vyžiadajú dopravné obmedzenia. V pondelok o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Most nad D1, ktorý spája cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu, bude od 12. marca uzavretý. Začne sa totiž s frézovaním asfaltového krytu vozovky. Následne počas víkendu 16. - 17. marca je naplánovaná demolácia tohto mosta. Pre demolačné práce bude počas tohto víkendu úsek diaľnice D1 uzavretý.



"Samotné uzatvorenie úseku diaľnice je naplánované dominantne počas nočných hodín, zo soboty na nedeľu. Úsek D1 sa uzatvorí 16. marca o 22.00 h. No už hodinu pred uzatvorením budú na diaľnici prebiehať prípravné práce, ktoré môžu skomplikovať dopravu, preto motoristom odporúčame sa úseku vyhnúť už od 21.00 h," priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik s tým, že ak demolačné práce pôjdu podľa plánu, skončiť by mali v nedeľu na obed.



Po odstránení mosta sa začne pracovať na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na D1. Ako informovala NDS, tieto práce potrvajú niekoľko mesiacov a naplánované sú tak, aby sa znížil dosah na premávku.



Práce sa uskutočnia v smere z Bratislavy do Žiliny medzi 13,6 a 16,25 kilometra a v opačnom smere medzi 17,2 a 13,9 kilometra. Počet jazdných pruhov v tomto úseku D1 ostane aj počas prác zachovaný, no budú zúžené a tiež bude znížená povolená rýchlosť. NDS upozornila motoristov, že treba rátať so zdržaniami, najmä v dopravných špičkách.



"Pri takom vyťaženom úseku je určite potrebné rátať s významnými zdržaniami. Práve vďaka tomuto nevyhnutnému a dočasnému dopravnému diskomfortu získajú motoristi dlhodobo kvalitnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu. Ľuďom, ktorí cestu využívajú na dennej báze, sa aktuálne zdržania vynahradia omnoho plynulejšou dopravou po definitívnom skončení prác," doplnil Mihálik s tým, že NDS odporúča motoristom využívať alternatívne trasy.