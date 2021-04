NDS: Pre obmedzenie mobility klesla intenzita dopravy

Bratislava 20. apríla (TASR) – Obmedzenie mobility s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Intenzita dopravy vlani klesla o 20 %. Na cestách sa prejavilo tiež uvoľnenie opatrení počas leta. Pomerne veľký počet vozidiel bol na cestách aj počas Veľkej noci. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Dáta z automatických sčítačov dopravy ukázali, že dopravné intenzity dosiahli v minulom roku v priemere len 80 % z hodnôt nameraných v roku 2019. Najväčší pokles priemerných denných intenzít zaznamenala NDS na diaľnici D2, a to o 8500 vozidiel za 24 hodín, čo predstavuje pokles približne o 21 %.



Uvoľnenie opatrení počas leta sa zároveň okamžite premietlo do zvýšenej mobility a stúpajúcich dopravných intenzít, ktoré v roku 2020 rástli najviac v auguste. K trom dopravou najzaťaženejším dňom počas minulého roka patrili 28. august, 23. október a 21. august. Najvyššiu maximálnu intenzitu dopravy diaľničiari v minulom roku namerali na Prístavnom moste v Bratislave v úseku D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská, a to 121.175 vozidiel za 24 hodín.



NDS zároveň porovnala intenzitu dopravy v Bratislave na diaľnici D1 a D2 za mesiace január a február v roku 2020 s tými tohtoročnými. Porovnávala teda obdobie pred pandémiou s obdobím striktného zákazu vychádzania. "Namerané dáta ukázali, že tohtoročné intenzity dopravy na D1 sú nižšie v priemere o 25 %, čo predstavuje celkový pokles približne o 13.200 vozidiel za deň oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou. Na diaľnici D2 sme počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zaznamenali dopravnú intenzitu nižšiu v priemere o 30 %, respektíve pokles o približne 13.500 vozidiel za deň v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020," priblížila Žgravčáková.



Počas veľkonočných sviatkov NDS evidovala na diaľniciach a rýchlostných cestách pomerne veľké množstvo vozidiel. "Počas celého týždňa pred Veľkou nocou sme zaznamenávali mierne zvýšenú intenzitu dopravy, ktorá dosiahla svoje maximum vo štvrtok 1. apríla 2021," skonštatovala Žgravčáková.



V tento deň na diaľnici D1 v smere z Bratislavy na východ Slovenska zaznamenali nárast dennej intenzity v priemere o 35 %. Po D1 sa tak v tomto smere pohybovalo približne o 4700 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 od štátnej hranice s Českou republikou v smere do Bratislavy zaznamenali diaľničiari nárast dennej intenzity v priemere o 32 %, respektíve o 2300 vozidiel oproti marcovému priemeru. Doprava na rýchlostnej ceste R1 vzrástla ešte výraznejšie. V úseku R1 v smere z Trnavy na Banskú Bystricu evidovala NDS nárast dennej intenzity o 36 %, a teda o 5500 vozidiel. Na R2 v smere od Zvolena na Lučenec a Košice pribudlo 1350 vozidiel, dopravná intenzita tu stúpla v priemere o 22 %.



Aj po sviatkoch Veľkej noci diaľničiari celý týždeň registrovali zvýšenú mobilitu Slovákov. Najvýraznejšie doprava vzrástla v utorok 6. apríla. Na diaľnici D1 v smere od východu Slovenska na západ predstavoval nárast dennej intenzity v priemere približne 36 %. Po D1 sa tak v daný deň pohybovalo o 4900 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy na slovensko-českú štátnu hranicu NDS zaznamenala dokonca až 41 % nárast dennej intenzity, teda o 2500 vozidiel viac. Denná intenzita vyššia o 31 %, respektíve o 4500 vozidiel, bola na R1 v smere z Banskej Bystrice po Trnavu. Rýchlostná cesta R2 v smere z Košíc na Zvolen mala intenzitu vyššiu v priemere o 15 %, čo predstavovalo nárast približne o 660 vozidiel.