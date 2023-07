Bratislava 24. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predĺžila mýtnu zmluvu so SkyTollom o ďalšie dva roky. Nadácia Zastavme korupciu (NZK) za to vedenie NDS kritizuje a zmluvu považuje za nevýhodnú a predraženú. Vyzvala preto premiéra Ľudovíta Ódora spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, aby zasiahli a postup NDS pri mýte preverili, informovala NZK v pondelok.



"Namiesto sľubovanej zľavy ale reálne dohodli pre štát ešte vyššiu cenu, ako vysúťažil pred rokmi exminister Ľubomír Vážny. Namiesto pôvodných 40 miliónov eur tak diaľničiari 'vyrokovali mýto so zľavou' 63 miliónov eur pre tento rok a 67 miliónov eur od januára. Ceny ešte budú navýšené o infláciu," uviedla NZK. Zároveň podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý žiada, aby preveril, či zmenou cenových kalkulácií cez dodatok NDS neporušila zákon.



"Keď Slovensko v roku 2009 obstarávalo nový mýtny systém, súčasťou víťaznej ponuky bola aj cenová tabuľka, ktorá uvádzala výdavky pre celú dobu trvania zmluvy. Prvé štyri roky boli ceny najvyššie, pretože rátali aj s budovaním samotného mýta, pričom klesli na zhruba polovicu, keďže sa platilo už len za prevádzku. V poslednom roku boli výdavky vyčíslené na približne 40 miliónov eur. Napriek tomu pri predĺžení mýtnej zmluvy dohodla NDS so SkyTollom pre tento a budúci rok úplne odlišné ceny. Aj so zľavou takmer 40 % sú sumy o desiatky miliónov eur vyššie oproti pôvodnej cene," upozornila analytička nadácie Xénia Makarová.



Na predĺženie mýta za vyššie ceny a opačným cieľom v programe Ódorovej vlády podľa NZK upozornili aj analytici ministerstva financií. Podľa nich programové vyhlásenie ráta totiž s viditeľným poklesom nákladov za výber mýta - z 38 na 15 %, pričom z ich pohľadu by najefektívnejším riešením pre štát bol prevod súčasného mýta do rúk štátu. Argumentujú tým, že za jeho vybudovanie aj servis už štát raz cez pôvodnú zmluvu zaplatil stovky miliónov eur.



"Nadácia preto vyzýva premiéra aj prezidentku, aby preverili postup NDS pri mýte. Aj v súvislosti s aktuálnou potrebou škrtov v štátnom rozpočte. Je nemysliteľné, aby v tejto situácii smerovali milióny eur do rúk súkromnej firmy zbytočne," uzavrela Makarová.