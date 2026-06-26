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NDS predĺžila termíny v tendroch na D1 a R2
Diaľničiari v aktuálnom tendri na D1 Turany - Hubová už mali vynechať spornú časť z pôvodnej prvej súťaže.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) posunula lehotu na prijímanie žiadosti záujemcov o účasť v novej užšej súťaži na zhotoviteľa úseku diaľnice D1 Turany - Hubová do 1. septembra. Zároveň v tendroch na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa pri Rimavskej Sobote predĺžila termín na predkladanie a otváranie ponúk do 30. júla. NDS to oznámila pri týchto súťažiach v informačnom systéme Josephine a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Diaľničiari v tendri na D1 Turany - Hubová (medzi Martinom a Ružomberkom) okrem zmeny lehoty pre účasť informovali o odstránení protiprávneho stavu a úprave súťažných podkladov. ÚVO im v máji na základe jednej z námietok záujemcu nariadil upraviť podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v časti minimálnej požadovanej úrovne štandardov tak, aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami, teda skúsenosťami získanými aj pri realizácii rozdielnych projektov.
NDS vyhlásila novú súťaž na úsek D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane dvoch tunelov Korbeľka a Havran začiatkom marca. Záujemcovia mali požiadať o účasť v tomto tendri pôvodne do 4. mája, následne do 29. mája a 30. júna. Predpokladané náklady spolu s projektovaním sú 1,573 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Práce a projektovanie sú plánované predbežne na 2555 dní, čiže sedem rokov.
Diaľničiari v aktuálnom tendri na D1 Turany - Hubová už mali vynechať spornú časť z pôvodnej prvej súťaže vyhlásenej ešte v auguste 2024 za predpokladanú hodnotu 1,473 miliardy eur bez DPH. Tú úrad nariadil zrušiť pre porušenia pravidiel verejného obstarávania. V informačnom systéme je táto súťaž stále znázornená ako prebiehajúca.
V tendroch na dva úseky R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa, vyhlásené v závere marca, boli pôvodné lehoty na predkladanie ponúk do 29. júna. Diaľničiari vysvetľovali záujemcom v prvom prípade takmer 50 a v druhom viac ako 100 otázok v súvislosti s podmienkami obstarávania. Výstavba vyše osemkilometrového úseku Zacharovce - Bátka má predpokladanú hodnotu 241,7 milióna eur a úseku Bátka - Figa v dĺžke vyše šesť kilometrov 152,6 milióna eur bez DPH. Stavebné práce na oboch úsekoch sú plánované na 911 dní, teda 2,5 roka.
Diaľničiari v tendri na D1 Turany - Hubová (medzi Martinom a Ružomberkom) okrem zmeny lehoty pre účasť informovali o odstránení protiprávneho stavu a úprave súťažných podkladov. ÚVO im v máji na základe jednej z námietok záujemcu nariadil upraviť podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v časti minimálnej požadovanej úrovne štandardov tak, aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami, teda skúsenosťami získanými aj pri realizácii rozdielnych projektov.
NDS vyhlásila novú súťaž na úsek D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane dvoch tunelov Korbeľka a Havran začiatkom marca. Záujemcovia mali požiadať o účasť v tomto tendri pôvodne do 4. mája, následne do 29. mája a 30. júna. Predpokladané náklady spolu s projektovaním sú 1,573 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Práce a projektovanie sú plánované predbežne na 2555 dní, čiže sedem rokov.
Diaľničiari v aktuálnom tendri na D1 Turany - Hubová už mali vynechať spornú časť z pôvodnej prvej súťaže vyhlásenej ešte v auguste 2024 za predpokladanú hodnotu 1,473 miliardy eur bez DPH. Tú úrad nariadil zrušiť pre porušenia pravidiel verejného obstarávania. V informačnom systéme je táto súťaž stále znázornená ako prebiehajúca.
V tendroch na dva úseky R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa, vyhlásené v závere marca, boli pôvodné lehoty na predkladanie ponúk do 29. júna. Diaľničiari vysvetľovali záujemcom v prvom prípade takmer 50 a v druhom viac ako 100 otázok v súvislosti s podmienkami obstarávania. Výstavba vyše osemkilometrového úseku Zacharovce - Bátka má predpokladanú hodnotu 241,7 milióna eur a úseku Bátka - Figa v dĺžke vyše šesť kilometrov 152,6 milióna eur bez DPH. Stavebné práce na oboch úsekoch sú plánované na 911 dní, teda 2,5 roka.