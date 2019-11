NDS: Predpokladaná cena súťaže na D1 s tunelom Višňové je 261 mil. eur

Bratislava 26. novembra (TASR) – Nová súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové by mala mať predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) vo výške 261 miliónov eur. V súčte je celková hodnota diela stále nižšia ako zmluvná cena pôvodného zhotoviteľa plus 160 miliónov eur, ktoré požadoval na pokračovanie vo výstave. Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jiří Hájek to uviedol v utorok na stretnutí s médiami. Súťaž by mala byť vyhlásená ešte v tomto roku a dokončenie stavby sa očakáva v roku 2023.



Predpokladaná cena novej súťaže by mala byť 261 miliónov eur, pričom túto sumu pre NDS počítalo asi 20 odborníkov. Chceli totiž "odraziť" všetky riziká. "Urobili sme aj takú novinku, nepripúšťame cenu nad PHZ v tejto chvíli, že by sme ju prijali. To znamená, že ponuky nad PHZ nebudeme prijímať," ozrejmil s tým, že zákazka nebude súťažená len na najnižšiu cenu.



Celková suma za D1 s tunelom Višňové je podľa neho v súčte stále pod zmluvnou cenou pôvodného zhotoviteľa spolu s tým, čo požadoval za pokračovanie v prácach, to znamená 409 miliónov plus 160 miliónov eur. Tento odhad ráta aj so započítaním predpokladaných platieb v kontexte rozhodnutia komisie pre riešenie sporov. "Predpokladáme, samozrejme, že súťaž túto sumu zrazí dole, ale aj predpokladaná hodnota zákazky na budúcu súťaž so sčítaním všetkých nákladov aj predchádzajúcich a budúcich a tak ďalej, bude pod touto sumou," priblížil Hájek. Pri tempe bývalého zhotoviteľa by navyše podľa neho bola stavba dokončená niekedy po roku 2026.



Súťažné poklady pre nový tender boli na ex-ante kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý pre TASR uviedol, že 15. novembra odoslal odpoveď NDS na ich žiadosť o posúdenie podkladov k dostavbe tunela Višňové. Pripomienky ÚVO zapracovali diaľničiari za tri dni. Jednou z pripomienok napríklad bolo, že sa má NDS pozrieť na to, aby kalkulačný vzorec na výpočet ceny obmedzil aj možné kartelové správanie. To NDS podľa Hájeka aj urobila. "Predpokladáme úplne tie najhoršie možné a najkatastrofickejšie scenáre," podotkol.



Súťažné podklady pre nový tender by už mali byť vo finálnej fáze. "Viac-menej v tejto chvíli už finálne znenie súťažných pokladov je a prechádza v tejto chvíli kontrolou na ministerstve dopravy," ozrejmil Hájek. V stredu (27. 11.) sa k tejto veci uskutoční na rezorte dopravy záverečné rokovanie. "Kde už budeme vedieť konečný termín a budeme vedieť aj pripomienky finálne ministerstva," dodal. NDS podľa neho slov robí všetko pre to, aby bola súťaž vypísaná ešte v tomto roku.



V súvislosti s nárokmi Hájek uviedol, že žiaden nárok NDS zatiaľ predložený nebol, pričom všetky sú kryté bankovou zábezpekou. V súčasnosti diaľničiari nároky vyčísľujú, malo by to byť v hodnote okolo 30 miliónov eur. Teraz je s predložením nároku na rade NDS.



Rozhodnutie komisie, ktorá uznala pôvodnému zhotoviteľovi 7,8 milióna eur, NDS podľa Hájeka akceptovať nemusí. V súčasnosti sa diaľničiari rozhodujú, či sa proti rozhodnutiu komisie odvolajú. "Môžeme ho akceptovať v plnom rozsahu, ale môžeme sa aj odvolať v nejakej časti a je to potrebné zvážiť veľmi podrobne," poznamenal.



Rozhodnutie komisie je podľa jeho slov predbežné. Uviedla totiž, že nárok bol predložený zmätočne. "Oni ho rozdelili, ten nárok, na to, aby o ňom vôbec vedeli rozhodnúť, a sprehľadnili ho nejakým spôsobom a napísali akýsi návod, že ak zhotoviteľ doloží, tak takto si oni vedia predstaviť výpočet a rozhodli o takzvanej predbežnej sume, ktorú vidia oni, že by doklady zhotoviteľ mal mať," spresnil Hájek s tým, že k definitívnemu rozhodnutiu by sa mali vrátiť, keď zhotoviteľ doloží relevantné podklady.