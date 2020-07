NDS pri tendri na uzatvorenie tunela Višňové porušila zákon

Bratislava 12. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) porušila zákon o verejnom obstarávaní v prípade zákaziek súvisiacich s realizáciou kovových zábran (mreží) na dočasné uzatvorenie tunelových rúr tunela Višňové. Vo svojom rozhodnutí to skonštatoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý navrhol diaľničiarom uložiť pokutu vo výške 12.647 eur. NDS však podľa úradu so zisteniami plne súhlasila, a preto jej pokutu znížili na polovicu. ÚVO svoje zistenia postúpil aj orgánom činným v trestnom konaní. Kontrolu realizoval na podnet bývalého poslanca Národnej rady SR za OĽaNO Jána Marosza.



NDS mala pochybiť v prípade zákazky na realizáciu mechanických zábran na zamedzenie vstupu a zabezpečenie tunelových rúr a štôlne a v prípade doplnenia tejto objednávky. "NDS označila toto obstarávanie za zákazky s nízkou hodnotou, a tak postup pri verejnom obstarávaní bol zjednodušený. Obe zákazky zadala prostredníctvom objednávky spoločnosti Repase Žilina. Jedna objednávka je z 12. júna 2019 a je v hodnote 141.682,66 eura bez DPH (170.019,19 eura s DPH) eur a druhá zo 14. augusta 2019 je v hodnote 69.115,53 eura bez DPH (82.938,64 eura s DPH)," uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Úrad v kontrole po uzavretí zmluvy vydal rozhodnutie o porušení zákona, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. júla. "Kontrolovaný sa dopustil viacerých porušení zákona," tvrdí šéf ÚVO s tým, že bol napríklad porušený princíp transparentnosti, keď pri zadávaní obidvoch zákaziek nebol zdokumentovaný celý priebeh predmetného verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné. "Uvedené porušenia zákona o verejnom obstarávaní mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania," poznamenal Hlivák.



NDS mala podľa ÚVO tieto stavebné práce súťažiť v jednej zákazke, predpokladaná hodnota zákazky by bola vyššia a postup v rámci verejného obstarávania by bol prísnejší. "NDS tiež porušila zákon tým, že zákazku na stavebné práce rozdelila a zvolila spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit prislúchajúci postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek, čím taktiež postupovala v rozpore s princípom transparentnosti a princípom hospodárnosti a efektívnosti, pričom uvedené porušenia zákona mali vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedol predseda úradu.



Bývalý parlamentný poslanec Marosz v novembri 2019 upozornil, že v prípade stavby tunela Višňové nakúpila NDS šesť kusov kovových mreží za 235.000 eur. Hnutie OĽaNO preto podalo podnet ÚVO a tiež trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom. OĽaNO oslovilo viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou obdobných zámočníckych výrobkov a brán. Na základe projektovej dokumentácie urobili kvalifikovaný odhad výroby a osadenia kovových zábran v počte šesť kusov (štyri väčšie a dve menšie) na sumu asi 23.000 eur.



Diaľničiari v tom časte tvrdili, že ide o klamstvo a avizovali, že na poslancov OĽaNO podajú trestné oznámenie.