NDS: Pri tuneloch je dôležité sledovať aj premenné dopravné značenie
Diaľničiari sa každoročne stretávajú s tým, že motoristi nerešpektujú pokyny na premennom dopravnom značení, ktoré sa nachádza na portáloch nad diaľnicou.
Bratislava 23. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ročne eviduje desiatky kolíznych a potenciálne kolíznych situácií počas vopred avizovaných údržbových prác v tuneloch vo svojej správe. Preto je mimoriadne dôležité, aby motoristi v blízkosti tunelov nejazdili po pamäti, ale dôkladne si všímali premenné dopravné značenie na priľahlom diaľničnom úseku aj priamo v tuneli. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Pri všetkých 13 diaľničných tuneloch je servis dvakrát ročne. Tunely však môžu byť dočasne uzavreté aj z iných dôvodov - pre nehodu, odstavené vozidlo - napríklad pre defekt, vypadnutý náklad z vozidla alebo pre osobu či zviera v tuneli.
„Za posledné roky evidujeme desiatky prípadov, kedy si motoristi nevšimli veľké červené X na diaľničnom úseku pred tunelom a boli aj také situácie, kedy nám auto vošlo do uzavretého tunela, kde prebiehala údržba,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
„Ide o mimoriadne nebezpečné situácie, keďže počas údržby sa v tuneli nachádzajú desiatky našich zamestnancov, ktorí sa starajú napríklad o čistenie ostenia, vozovky, kontrolu kamier, premenných dopravných značiek a podobne,“ podotkol.
Premenné dopravné značenie reaguje na aktuálne dianie na úsekoch diaľnice. Uzáveru tunela signalizuje už na priľahlom úseku v dostatočnom predstihu, aby motorista vedel včas odbočiť na obchádzkovú trasu. „Apelujeme na motoristov, aby špeciálne pred tunelmi a v tuneloch sledovali toto premenné dopravné značenie. A to nielen v čase jarnej a jesennej údržby,“ pokračoval Droppa.
V prípade núdzovej udalosti sa podľa neho napríklad stáva, že operátori tunela presmerujú dopravu do jedného jazdného pruhu. „Vtedy motoristi po správnosti musia jazdiť v tom pruhu, nad ktorým svieti zelená šípka a musia sa vyhnúť tomu jazdnému pruhu, nad ktorým svieti červené X. Vďaka tomu môžu predísť sekundárnej nehode, ktorá by mohla mať aj fatálne následky,“ doplnil prevádzkový riaditeľ diaľničiarov.
Pre NDS je zachovanie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky mimoriadne dôležité. Preto pravidelne upozorňuje motoristov aj na postupy, ktoré treba dodržiavať v prípade akejkoľvek neočakávanej udalosti na diaľnici či priamo v tuneli.
Pravidelná údržba nielen predlžuje životnosť tunela, ale zaisťuje aj funkčnosť technológie. Samotná údržba diaľničných tunelov je extrémne dôležitá pre zachovanie bezpečnosti motoristov.
