NDS:Pri zjednotení predpisov sú vo výhode dopravcovia využívajúci EETS

Bratislava 25. apríla (TASR) - Pri zjednotení európskej a slovenskej mýtnej legislatívy sú vo výhode dopravcovia, ktorí využívajú Európsku službu elektronického výberu mýta (EETS). Uviedla to v piatok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Diaľničiari spresnili, že od 1. júla dôjde k zjednoteniu európskej a slovenskej legislatívy. Sadzba mýta bude zohľadňovať aj limitné hodnoty emisných tried CO2, skupinu a podskupinu vozidla či dátum prvej registrácie vozidla. Pri zmene pravidiel sú už dnes zvýhodnení dopravcovia, ktorí využívajú služby jedného z európskych poskytovateľov mýta, teda využívajú systém EETS.



Po viac ako roku od spustenia EETS sa prostredníctvom medzinárodných poskytovateľov vyberá podľa NDS viac ako 50 % mýta. „Vstup konkurencie na slovenský mýtny trh sa ukázal ako výhodný nielen pre zahraničných tranzitujúcich dopravcov, ale aj pre slovenské logistické a špedičné spoločnosti,“ podotkol Peter Braška, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Národnej diaľničnej spoločnosti.



Práve medzinárodný rozmer takzvaného európskeho mýta sa podľa NDS ukazuje výhodný i pri zjednocovaní európskych a slovenských legislatívnych pravidiel. Aktuálne tak dopravcovia, ktorí už využívajú služby niektorého medzinárodného poskytovateľa mýta, nemusia už registrovať alebo predregistovať svoje vozidlá, aby získali napríklad zľavu z mýta na základe emisnej triedy.



NDS dodala, že medzinárodní poskytovatelia majú už systém nastavený na európsku legislatívu. Dopravcovia tak registráciou prešli už na začiatku využívania služieb európskeho mýta. Dopravcovia, ktorí v dohľadnej dobe plánujú prechod do služieb medzinárodného poskytovateľa mýta, tak môžu spraviť už teraz. Nebudú tak musieť registráciu vykonať dvakrát, teda aj v rámci domáceho poskytovateľa mýtnych služieb a následne aj európskeho.