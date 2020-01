NDS: Prípravné trhové konzultácie k mýtnemu tendru končia 17. januára

Bratislava 10. januára (TASR) – Prípravné trhové konzultácie k súťaži na systém spoplatnenia diaľnic a rýchlostných ciest sa skončia 17. januára. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ich odštartovala 21. decembra minulého roka. Informovala o tom hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová s tým, že NDS na príprave novej súťaže spoplatnenia pracuje už viac ako rok.



Dotazník so 49 otázkami zaslali diaľničiari desiatkam spoločností a profesijných organizácií, zároveň je v slovenskom a anglickom jazyku uverejnený na webovej stránke NDS. Podnety z prípravných trhových konzultácií diaľničná spoločnosť do konca januára zapracuje do štúdie realizovateľnosti. Tú následne predloží Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). "Okamžite po vyhodnotení ÚHP dokončíme súťažné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré zašleme Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)," priblížila Michalová. Nový tender na komplexný systém spoplatnenia NDS vyhlási bezprostredne po odobrení podkladov zo strany ÚVO a ministerstva dopravy.



NDS pri príprave podkladov pre nový tender spoplatnenia vychádzala zo skúseností z doterajšieho fungovania systému spoplatnenia mýta a elektronických diaľničných známok. Cieľom je podľa hovorkyne zabezpečiť komfortnú obsluhu motoristickej verejnosti pri čo najvyššej efektivite verejných zdrojov.



"Rovnako novú súťaž nastavujeme v súlade s cieľmi Európskej únie (EÚ) tak, aby bola kompatibilná pre nový spôsob výberu mýta plánovaný v celej EÚ od roku 2028. NDS rovnako rokuje s prevádzkovateľom mýtneho systému o zlepšení podmienok kontraktu v prospech NDS," zdôraznila Michalová.