NDS pripravuje budovanie mostov na stavbe kysuckého privádzača D3

Kysucké Nové Mesto 15. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa pripravuje na budovanie mostov na privádzači D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.



Doplnila, že v súčasnosti pracujú napríklad na prekládke a úprave inžinierskych sietí. "Diaľničný privádzač čiastočne odľahčí vyťaženú cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pomôže Kysučanom dostať sa rýchlejšie do Žiliny či do blízkeho priemyselného parku," pripomenula hovorkyňa NDS.



Pri jednom z mostov podľa nej aktuálne realizujú po zaťažovacích skúškach skúšobných pilót ostré skúšky. "Skúšobné pilóty využívame na overenie výpočtových predpokladov v projektovej dokumentácii. Odskúšame na nich tlak či ťah a podľa nameraných hodnôt projektant potvrdí realizáciu všetkých pilót, alebo upraví ich rozmery tak, aby v konečnom dôsledku dokázali splniť požadované únosnosti. Pri druhom moste robíme na štetovnicovej ohrádzke pre základ tretieho piliera," konkretizovala Žgravčáková.



Na stavenisku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač je už zmontovaný dočasný most cez rieku Kysuca, aby sa pracovníci vedeli dostať na stavbu z cesty I/11. "Ďalšou z prác, ktoré aktuálne vykonávame, je úprava pláne. Nasledovať bude samotná výstavba dvoch trvalých mostov, cestného telesa, ďalej realizácia vozovky, zárubných a oporných múrov a protihlukových stien. Predpokladaný termín sprejazdnenia úseku je december 2023," dodala hovorkyňa NDS.



Diaľničný privádzač D3 prepojí cestu I/11, budúcu diaľnicu D3, cestu III/2095 a miestnu komunikáciu pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste. Celková dĺžka stavby je takmer 1,4 kilometra. Zmluvná cena výstavby je zhruba 13,7 milióna eur bez DPH.