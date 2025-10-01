< sekcia Ekonomika
NDS pripravuje rozšírenie predajnej siete diaľničných známok
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejný návrh na predajné miesta elektronických diaľničných známok.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejný návrh na predajné miesta elektronických diaľničných známok. Prihlásiť sa môžu tie právnické osoby či fyzické osoby - podnikatelia, ktoré splnia požiadavky NDS a podpíšu s NDS zmluvu, informovala v stredu NDS.
„Naším cieľom je priniesť motoristom čo najväčší komfort pri nákupe diaľničnej známky. Týka sa to nielen jednoduchosti online nákupu, ale aj dostupnosti miest, kde sa dá známka kúpiť fyzicky. V našom úsilí o skvalitňovanie tejto služby budeme pokračovať aj naďalej,“ poznamenal riaditeľ úseku IT a spoplatnenia NDS Peter Braška.
Aktuálne sa dá elektronická diaľničná známka na Slovensku kúpiť takmer v 400 kamenných predajniach. Sú nimi čerpacie stanice a informačno-predajné miesta na diaľničných hraničných priechodoch. Takisto sa dá kúpiť online na stránke www.eznamka.sk.
Národná diaľničná spoločnosť prevzala systém predaja diaľničných známok do svojej správy v roku 2024. Odvtedy zaviedla viacero pozitívnych zmien, príkladom je možnosť jednodňovej diaľničnej známky, nový dizajn webovej stránky, ale aj inovácie v rámci platieb za diaľničné známky. Od tohto roka je možné zaplatiť za online zakúpenú diaľničnú známku aj prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.
