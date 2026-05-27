NDS pripravuje výmenu mostných ložísk na moste Čadečka na Kysuciach
Prípravné práce na výmenu mostných ložísk by mali trvať šesť týždňov.
Autor TASR
Bratislava/Čadca 27. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne 1. júna pripravovať výmenu mostných ložísk na moste Čadečka na diaľnici D3 pri Čadci. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, samotná výmena ložísk je plánovaná na polovicu júla a potrvá približne mesiac.
„Ložiská na moste sú prvky medzi mostom a piliermi, ktoré prenášajú zaťaženie a umožňujú mostu bezpečne sa pohybovať pri zmene teploty či zaťažení. Časom sa však opotrebujú a strácajú schopnosť správne prenášať zaťaženie a pohyby mosta. Ich výmena pomáha predĺžiť životnosť mosta, predchádza poškodeniu konštrukcie a zvyšuje bezpečnosť dopravy,“ informovali diaľničiari.
Prípravné práce na výmenu mostných ložísk by mali trvať šesť týždňov. „Doprava na moste zostane pri prípravných prácach zachovaná v oboch smeroch, vodiči však budú musieť počítať so znížením maximálnej rýchlosti na 70 kilometrov za hodinu. Jazdné pruhy v oboch smeroch budú jasne oddelené dočasným dopravným značením,“ dodala NDS.
