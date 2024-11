NDS: Prvá etapa opravy mosta Váhovce by mala byť v decembri dokončená

Bratislava/Váhovce 13. novembra (TASR) - Prvá etapa rekonštrukcie mosta Váhovce na R1 by mala byť v decembri dokončená. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) prinesie vyšší dopravný komfort a predĺži životnosť mosta o ďalšie dekády. Náklady na rekonštrukciu mosta sa vyšplhali na viac ako šesť miliónov eur. V stredu o tom informovala NDS.



"Hlavnou úlohou rekonštrukcie je zosilniť nosnú konštrukciu mosta. V praxi to znamená, že práce neprebiehajú len na povrchu mosta, ale predovšetkým vnútri," priblížil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Oprava 630 metrov dlhého mosta Váhovce na galantskej R1 predĺži životnosť mostného objektu a umožní most využívať aj pre nadrozmernú dopravu, ktorá musela doteraz využívať obchádzkové trasy.



Diaľničiari pripomenuli, že počas rekonštrukcie bolo vybúraných vyše 12.700 ton betónu, asfaltu a ocele. Počas rekonštrukcie bola zosilnená nosná konštrukcia, položilo sa vyše 2000 ton spádového betónu, osadilo sa 47 nových odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek. Na nové rímsy sa použilo vyše 1200 ton betónu, 101 ton výstuže a 1850 kotiev, most má aj nový gumový mostný záver.



Nosná konštrukcia je podľa NDS pripravená na osadenie protihlukovej steny. Pred spustením vynoveného mosta do prevádzky musia ešte vykonať statickú zaťažovaciu skúšku.