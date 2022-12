NDS: Prvým EETS poskytovateľom na mýtnom trhu bude čoskoro Telepass

Bratislava 16. decembra (TASR) – Jeden z medzinárodných záujemcov o poskytovanie služby výberu mýta na Slovensku, taliansky Telepass, je už vo fáze tesne pred podpisom zmluvy o budúcej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Bude tak prvým plnohodnotným EETS (Európska služba elektronického výberu mýta) poskytovateľom na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková.



Hneď ako sa implementácia tohto poskytovateľa sprocesuje v plnej miere, dopravcovia, ktorí od Telepassu majú palubnú jednotku na platenie mýta v iných krajinách, budú môcť túto jednotku využívať už aj na cestu naprieč Slovenskom. "Portfólio poskytovateľov, z ktorých si budú môcť dopravcovia vybrať, však bude širšie. Plnú dokumentáciu už okrem Telepassu predložil aj český Eurowag," dodala Žgravčáková.



Slovensko sa zapojí do systému EETS naplno v priebehu budúceho roka. Okrem Telepassu a Eurowagu už podľa NDS prejavili záujem aj ďalší veľkí hráči na európskom mýtnom trhu, a to český ITIS Holding, nemecký Toll4Europe a nemecký Tolltickets či francúzsky TotalEnergies.



"EETS poskytovatelia budú popri národnom poskytovateľovi vyberať mýto pre štát, avšak za výrazne výhodnejších podmienok, ako to fungovalo doteraz. Jedným z najdôležitejších faktorov je, že ich provízia bude nižšia," priblížila hovorkyňa NDS. Ďalším prínosom EETS má byť zvýšenie konkurencie na mýtnom trhu Slovenska. Keďže mýto bude vyberať viacero poskytovateľov EETS, prinesie to na trh súťaž, ktorá prirodzene bude tlačiť týchto poskytovateľov k zlepšovaniu svojich služieb.



Z celoštátneho a celoeurópskeho hľadiska je však podľa diaľničiarov najväčšou výhodou EETS "bezhraničnosť". Palubné jednotky EETS poskytovateľov totiž fungujú naprieč viacerými európskymi krajinami, čo značne znižuje starosti dopravcov s vymieňaním týchto jednotiek na hraniciach.