NDS: Rok 2020 bol zameraný na prípravu a spustenie kľúčových súťaží

Bratislava 12. januára (TASR) – Odovzdanie nového diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, spustenie tendra na mýtny systém a priblíženie sa k reštartu dostavby tunela Višňové – to sú hlavné míľniky uplynulého roka z pohľadu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



V záujme čo najrýchlejšieho dokončenia úseku D1 s tunelom Višňové NDS proces verejného obstarávania rozdelila na štyri etapy a v januári 2020 vyhlásila súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Víťaz súťaže dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky, ako aj oporných a zárubných múrov. "Aktuálne vyhodnocujeme predložené ponuky od všetkých troch konzorcií prizvaných do súťažného dialógu," priblížila vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Diaľničiari plánujú odovzdať motoristom tento úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.



Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý bol otvorený v závere roka, podľa NDS významným spôsobom odbremenil Čadcu od tranzitnej dopravy idúcej z alebo do Česka či Poľska. Ďalším významným míľnikom vlaňajšieho roka bol februárový podpis zmluvy na výstavbu úseku R2 Kriváň – Mýtna. "Znamenal úspešné zavŕšenie prvej verejnej súťaže, ktorá sa hodnotila multikriteriálne. Vlani sme začali aj raziace práce na tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou stavby severného obchvatu Prešova. Aktuálne máme vyrazených 850 metrov, čiže zhruba dve tretiny," dodala Žgravčáková. Koncom minulého roka diaľničiari vyhlásili aj verejné súťaže na zhotoviteľov Zeleného mosta vo Svrčinovci a diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta.



Najočakávanejším míľnikom roka 2020 z pohľadu NDS však bolo decembrové spustenie tendra na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory. "Zákazka, ktorou chceme osloviť a zmobilizovať domáci IT trh, má veľký potenciál vygenerovať silnú, tvrdú a transparentnú súťaž. Ponuky od záujemcov budeme otvárať 31. marca, pričom vyhodnocované budú multikriteriálne," ozrejmila Žgravčáková. Nový systém elektronického výberu mýta prinesie podľa diaľničiarov výraznú úsporu nákladov a kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom. Obstarávať ho NDS bude prostredníctvom troch samostatných tendrov. V tomto roku plánuje vyhlásiť zostávajúce dve súťaže na palubné jednotky a zákaznícke služby a kontrolu výberu mýta.